Babiš se těší do Bílého domu. Musím se dobře připravit, půjde o hodně, říká

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce za dva týdny při návštěvě Spojených států mluvit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o ekonomických vztazích Česka s USA, o NATO i o postoji USA k Evropské unii v obchodu. Dnes to řekl novinářům na konferenci k výstavbě nových jaderných bloků v Česku. Svou cestu do Washingtonu nechtěl se stavbou jaderných bloků spojovat. Mezi zájemci o stavbu reaktorů v Česku je i americká společnost Westinghouse.

Babiš uvedl, že se do Bílého domu těší. „Musím se na to dobře připravit, protože je to pro Českou republiku velice důležitá schůzka. Bude tam určitě strašně moc témat, které bych chtěl s panem prezidentem probrat. Nejenom naše vztahy ekonomické nebo v rámci NATO, ale je to i o vztazích s Evropskou unií,“ řekl Babiš.

Trump v minulosti několikrát mluvil o možnosti uvalení cel na evropské automobily, Evropská unie proti tomu protestovala. Babiš dnes řekl, že by chtěl tyto věci od Trumpa slyšet přímo, protože někdy je odkázaný pouze na zprostředkované informace od Evropské komise, která v této záležitosti za EU vyjednává.

Český premiér také očekává, že bude s americkým prezidentem jednat o problémech zahraniční politiky. Zmínil v této souvislosti globální dohodu o ochraně klimatu, od níž Spojené státy odstoupily, nebo dohodu o řešení íránského jaderného programu. USA dohodu s Teheránem vypověděly a tlačí na EU, aby učinila totéž, evropské země ale zatím takový krok učinit nechtějí.

Babiš uvedl, že se o jeho návštěvě v Bílém domě začalo mluvit loni v březnu, když Česko navštívil tehdejší předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan. Návštěva se podle něj letos uskuteční díky tomu, že si Česko připomíná 30 let od sametové revoluce a 20 let od vstupu do NATO.

Premiér naopak odmítl spojování cesty do USA s dostavbou jaderných bloků v Česku. Podotkl nicméně, že o možnostech amerického zapojení do jaderného tendru mluvil loni při návštěvě Česka ministr energetiky USA Rick Perry.

Babiš připomněl, že se s Trumpem krátce setkal loni na summitu NATO nebo na mezinárodní konferenci v Paříži u příležitosti stého výročí konce první světové války. Při obou příležitostech ale spolu pouze prohodili několik slov, návštěva v Bílém domě bude první příležitost k delšímu rozhovoru. „Ale pan prezident Trump vždycky mluví o České republice, o našich lidech jako o great people (skvělých lidech), má pozitivní vztah k naší zemi,“ řekl Babiš. Trumpova první manželka Ivana se narodila v Československu.