Babiš se vložil do kauzy H-System. Lidé mohou dostat padesát tisíc i garsonky

Rozhodnutí Nejvyššího soudu, který vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta a nakázal obyvatelů družstva Svatopluk, aby se do měsíce vystěhovali, označil Babiš už v úterý za nespravedlivé.

Lidé, kterých se rozhodnutí týká a kteří si domy sami dostavěli, se odstěhovat odmítají s tím, že na jiné bydlení nemají peníze. Jde asi o 60 rodin. Podle Nejvyššího soud jsou ale nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů absolutně neplatné. Soud také uvedl, že družstvo šlo do rizika, když pro své plány nemělo souhlas konkurzního soudu.

Poškození klienti chtějí proti rozhodnutí Nejvyššího soudu bojovat všemi prostředky. Zazněly také názory, že se lidé obrátí s prosbou o pomoc na Pražský hrad. Prezident Miloš Zeman rozsudek zkritizoval. Podle Zemana vyvolává společně s dalšími rozsudky vážné pochybnosti o kvalitě a lidskosti soudního systému.

Konkurzní správce H-Systemu vystěhovaných lidí lituje, rozhodnutí soudu ale vítá

„Byl jsem za ním (za Babišem) s naším advokátem a pan Babiš ještě k jednání přizval pana ministra spravedlnosti (Jana Kněžínka). Ptali se nás, jaké možnosti vidíme pro to, abychom mohli celou tu situaci vyřešit,“ říká Martin Junek z bytového družstva Svatopluk. Družstvo má podle něj nyní jedinou možnost, jak postupovat. „Jediná věc, která nám zbývá, je obrátit se na Ústavní soud. Velmi oceňuji, že přímo pan Babiš nám nabídl, že by se mohl stát mediátorem v našem jednání s panem Monsportem a že by se pokusil nám pomoci vyřešit tu situaci jednou provždy,“ řekl Junek.

Babiš ČTK řekl, že se společně s ministrem spravedlnosti Kněžínkem (za ANO) setkali se správcem konkurzní podstaty H-Systemu i se zástupci družstva Svatopluk. Vedení družstva je poté požádalo, aby působili jako mediátoři v jednání se správcem konkurzní podstaty. Monsport podle Babiše potvrdil, že je ochotný na zprostředkované vyjednávání přistoupit, premiér proto očekává, že se uskuteční další schůzky.

Ranní schůzku s premiérem Babišem ČTK potvrdil i konkurzní správce Monsport. „Proběhlo to velmi korektně, premiér chce působit jako mediátor, já to vítám,“ řekl ČTK. „Zejména ze strany pana ministra jsem viděl, že zcela souhlasí s mojí argumentací, že jinak to nejde, pohybujeme se v režimu konkurzního zákona a já nemůžu vytáhnout z moře věřitelů a bývalých klientů H-Systemu jednu skupinku a obdarovat je a druhým vysvětlovat, že na ně nevyjde,“ řekl Monstport. Nechtěl odhadovat, zda se podaří dospět ke shodě. „Podstatné slovo bude mít věřitelský výbor a soud,“ dodal.

Starosta Horoměřic u Prahy Zdeněk Babka (ODS) dnes uvedl, že obec nemá lidem jak pomoci. „Já bych jim musel opravdu sehnat unimo buňky nebo něco takového a dát je někam na louku. Není (pro obec) možnost ty lidi ubytovat, je to hodně lidí, není to legrace. Je to, jako by tady spadlo tornádo a vymetlo tu oblast, jako když ty lidi jsou bez přístřeší, to je to samé,“ řekl Babka ČTK.

Starosta nicméně už dostal první nabídku na náhradní byty pro obyvatele domů z družstva Svatopluk. Soukromník nabízí někdejším klientům společnosti H-System osm garsonek na Kokořínsku za minimální nájem. Bábek se však obává, že stěhování lidí z Horomeřic na Kokořínsko je problematické. „Mají tady zaměstnání, mají tady kořeny, oni nebudou toto chtít. Musíme se domluvit já a (družstvo) Svatopluk a pak mohu říct, co budeme dělat, abych nešel nějak proti nim,“ dodal.

Babka již zaznamenal také názory, že by měla být ve prospěch těchto lidí založena veřejná sbírka. „Sbírku musí potvrdit kraj a na to čekáme měsíc, než uděláme veřejnou sbírku. To už ty lidi budou sedět někde na chodníku. Tam je šílený ten termín do měsíce,“ poznamenal starosta.

Mluvčí ministerstva práce Barbara Hanousek Eckhardová dnes sdělila, že by lidé, , jimž soud nařídil kvůli kauze H-System vystěhování, mohou získat mimořádný příspěvek od státu na řešení krizové situace. Úřad práce by jim mohl případně vyplatit až 51.150 korun. Tuto mimořádnou okamžitou pomoc by mohli získat velmi rychle.

„Pokud lidé prokážou, že se v takové tíživé situaci nachází, může jim být velmi rychle poskytnuta finanční pomoc až do výše 50.000 korun. V případě, že taková situace nastane u lidí zasažených právě kauzou H-Systém, pak bude ministerstvo práce pod mým vedením připraveno jim co nejrychleji pomoci právě touto cestou. Peníze by pak mohli použít například na úhradu nákladů spojených se stěhováním nebo zaplacení kauce bytu,“ uvedla prostřednictvím mluvčí resortu kandidátka na ministryni Jana Maláčová (ČSSD).

Mimořádnou okamžitou pomoc mohou dostat lidé, kteří se ocitli ve vážné situaci a nedokážou ji vlastními prostředky překonat. Úřady práce tuto dávku vyplácejí například těm, které postihly povodně či jiné živelní pohromy, požáry či havárie. Maximálně je možné vyplatit patnáctinásobek životního minima pro dospělého, které činí 3410 korun. Celkem tak stát může poskytnout 51.150 korun.