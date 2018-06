Babiš svolal Bezpečnostní radu státu. Chce se připravit, kdyby Německo zavřelo migrantům hranice

Premiér v demisi Andrej Babiš svolal na pátek Bezpečnostní radu státu. Chce mluvit o ochraně hranic, pokud by Německo začalo odmítat migranty přímo na své hranici. Podle Babiše by pak totiž hrozilo, že by nelegální migranti zamířili do České republiky. Premiér to uvedl ve čtvrtek večer v TV Barrandov, kde zároveň řekl, že je připraven krizový plán, který počítá s účastí policie a celníků, případně armády.

Babiš reaguje na spor, který momentálně zuří v německé politice. Ministr vnitra a šéf CSU Horst Seehofer požaduje, aby Německo ze svých hranic začalo vracet běžence, kteří už v jiné zemi Evropské unie požádali o azyl, kancléřka Angela Merkelová to odmítá. Obává se, že by to spustilo dominový efekt, a proto chce najít evropské řešení migračního problému. Ke kýženému výsledku by měl přispět i minisummit EU, který se v neděli uskuteční v Bruselu. Na něj měl jet původně i český premiér Andrej Babiš, ale později obrátil. Spolu s protějšky z Visegrádské čtyřky se rozhodl, že na summit nepoletí.

Situace v Německu už zašla tak daleko, že Seehofer pohrozil uvedením příslušných opatření do praxe i bez souhlasu Merkelové. To by ve spolkové republice, kde ministři z ústavy musí respektovat politické mantinely dané šéfem vlády, prakticky nemělo obdobu, a zřejmě by to vedlo k pádu vlády a dost možná také rozpadu tradičního spojenectví CDU a CSU.

Babiš na TV Barrandov uvedl, že na dnešní schůzce V4 v Budapešti od rakouského kancléře Sebastiana Kurze slyšeli, že pokud Německo začne vracet některé migranty od svých hranic, Rakousko bude postupovalo stejně. Česko by v takovém případě bylo dle Babiše nuceno bránit své hranice. „Nemůžeme do Česka pustit migranty,“ zdůraznil premiér.