Babiš svolal vládu na 6:30. Odmítla třeba návrh ODS ohledně hlášení se k trvalému pobytu

Občanští demokraté poukazují na to, že v praxi si někdo proti vůli vlastníka do jeho domu nebo bytu přihlásí víc obyvatel, kteří se tam ale fakticky nezdržují. Tím podle nich vznikají vlastníkům i jiným nájemcům komplikace, například v případě exekucí. Svým návrhem proto chtějí posílit postavení vlastníků. Souhlas by neměl být nutný v případě příbuzných, manželů a registrovaných partnerů.

Vláda však v návrhu stanoviska upozornila, že údaj o adrese místa trvalého pobytu má pouze evidenční charakter a zákon o evidenci obyvatel neukládá občanům zdržovat se na adrese trvalého pobytu. Z přihlášení k trvalému pobytu také občanovi nevyplývají žádná práva k objektu ani vůči jeho vlastníkovi.

Návrh by také podle vládního stanoviska ztížil přihlašování k trvalému pobytu. To by podle vlády mohlo vést k nežádoucímu zvýšení počtu občanů hlášených na adrese sídla ohlašovny.

V návrhu stanoviska rovněž stojí, že už nynější právní úprava umožňuje vlastníkovi domu nebo bytu bránit se proti přihlášení osoby k trvalému pobytu, pokud je to proti jeho vůli. Podle zákona o evidenci obyvatel je vlastník o přihlášení písemně informován a v případě, že s přihlášením k trvalému pobytu nesouhlasí a užívací právo občana k objektu zaniklo, může podat návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu občana.