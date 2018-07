Babiš ví, co chce, a do práce mi nemluví, říká šéf zemědělství Toman. Cítí se být Zemanův ministr?

Ministrem zemědělství jste už podruhé. Změnilo se v rezortu něco za čtyři a půl roku, co jste tu nebyl?

Tenkrát tu byla vláda Jiřího Rusnoka v nějaké situaci a dnes nastupuje osm měsíců po volbách vláda s důvěrou sněmovny, takže je to něco jiného. Samozřejmě se změnily priority, personální obsazení i atmosféra v rezortu. Ale není to nic, co by mě překvapilo.

Před svým jmenováním jste avizoval vstup do ČSSD. Už nastal ten čas?

Domluvil jsem se s předsedou Janem Hamáčkem, že jsem připraven vstoupit ve správný okamžik. To je všechno, co v tuhle chvíli můžu říct.

Kdy bude správný okamžik?

Uvidíme, vše závisí na dohodě s panem předsedou.

Mluví se o vás jako o ministerském kandidátovi prezidenta Zemana spíše než nominantovi ČSSD.

Nabídku jsem dostal od Jana Hamáčka a od Jiřího Zimoly na společném jednání. Je pravda, že jsem poradcem pana prezidenta. Každý na to může mít jakýkoli názor, ale já jsem nominantem sociální demokracie.

V zemědělské branži se pohybujete léta. Jak dlouho se znáte s Andrejem Babišem?

To je poměrně těžká otázka. V branži dělám celý život a pan premiér také. Myslím, že jsme se potkávali už před mnoha lety. Rozhodně to není posledních čtyři pět let.

Má dobré předpoklady k vedení země?

Pan Babiš ví, co chce. Má nějaký směr. A musím říct, že do chodu ministerstva zemědělství absolutně, ale absolutně nezasahuje. Takže zatím dobré, nemám s ním žádný problém.