Babiš vyškrtnul Pochecho z kandidátů na ministra, prý kvůli migrace. Rozpor prý vyřeší Hamáček

"Představy pana Pocheho o migraci jsou v zásadním rozporu s mými představami. Proto nemohu pana Pocheho navrhnout. Pokud naše vláda myslí vážně boj proti migraci a kvótám, tak nemůže být jejím členem člověk, který podporuje kvóty. A to nemluvím o výhradách pana prezidenta a komunistů. Ale pevně věřím, že tento rozpor případně vyřeší pan předseda Hamáček s panem prezidentem a nebude to vůbec ve hře," řekl Babiš Právu.

Podobně se už v týdnu vyjádřil prezident Miloš Zeman. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček včera znovu řekl, že Zeman by Pocheho na post ministra zahraničí nejmenoval.

„Je to nejnom pro mě ale především pro všechny sociální demokraty překvapivé. Babišovo prohlášení přichází až potom, kdy ČSSD nominovala své ministry a kdy schválila koaliční smlouvu. Neumím si to moc vysvětlit. Dnes odpoledne se schází předseda strany Hamáček s Babišem a možná si to tam vysvětlí. Možná je to cesta pana Babiše k nějakému plánu B, kdy bude mít menšinovou vládu s KSČM nebo s SPD. Argument o migraci je zcela zástupný,“ řekl iDNES.cz Poche.

„Pokud 10 hodin po vyhlášení výsledku referenda ČSSD poruší partner koaliční smlouvu, tak to není dobrý začátek,“ dodal europoslanec.

Jména ministrů Babiš Zemanovi představí v neděli. Ještě ale nemá jasno o všech postech. Někde se rozhoduje mezi dvěma kandidáty. Dnes se chce sejít s Hamáčkem.

