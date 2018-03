Babiš zahájil demontáž Murína z čela GIBS. Spustil s ním kázeňské řízení

Babiš je s Murínem ve sporu a opakovaně mluví o tom, že šéf policejní inspekce nemá jeho důvěru. Minulý týden na slyšení bezpečnostního výboru sněmovny dokonce řekl, že se Murín do čela GIBS ani neměl dostat. Teď podle serveru Novinky.cz Babiš zahájil s Murínem kázeňské řízení. „Výsledkem tohoto řízení může následně být Babišem avizované dočasné zproštění Murína výkonu služby,“ píše server.

Babiš podle inspekce dříve uvedl, že pokud by Murín odstoupil do konce února, bylo by to „bez skandálu“.

Vyvolal tím kritiku a podezření, že jedná účelově s ohledem na vlastní kauzu Čapí hnízdo, ve které je podezřelý v souvislosti s údajným dotačním podvodem. Pravomocí GIBS je vyšetřovat a stíhat trestnou činnost policistů a Babiš se opakovaně snažil znevěrohodnit hlavního vyšetřovatele své kauzy Pavla Nevtípila.

„Řízení o přestupku bylo s panem ředitelem zahájeno dnešním dnem, ale stále zůstává ve funkci. Té dosud nebyl zproštěn,“ Ivo Mitáček, mluvčí GIBS (Zdroj: Novinky.cz)

Spor se dostal až na jednání sněmovního výboru, kterého se vedle Babiše a Murína zúčastnili také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a vrchní žalobci Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan.

Výbor probíhal ve vzrušené atmosféře a část poslanců z něj dokonce na chvíli odešla s tím, že zasedání nikdo neřídí a že si ho Babiš uzurpuje.

Babiš ve sněmovně citoval z dokumentů státních zástupců, které vyznívaly vůči Murínovi kriticky. V jednom z nich se podle premiéra mimo jiné píše, že Murín účelově lhal žalobcům v kauze, v níž byl prověřován vysoce postavený policista. „Pan Murín se zpronevěřil všemu, své instituci, kterou řídí, zákonu, služební kázni a služebnímu slibu,“ řekl Babiš. Je podle něho ohrožením demokracie. „Místo aby pomáhal rozkrývat trestnou činnost policistů, tak ji zakrýval,“ řekl premiér. Opět zpochybnil také hospodaření inspekce a její efektivitu.

Na to reagoval kritickým prohlášením expremiér Bohuslav Sobotka, který podobně jako třeba poslanci ODS Babiše nařkl z pokusu ovládnout bezpečnostní sbory.