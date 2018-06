Babiš zítra Zemanovi Pocheho nominuje, tvrdí Hamáček. Je to šaráda, nejmenuje ho, zní z Hradu

Babiš dnes deníku Právo řekl, že Zemanovi Pocheho jmenovat šéfem diplomacie nenavrhne. Za důvody označil odlišné představy o řešení migrace. Sociální demokraté v pátek večer vyhlásili výsledky referenda, ve kterém zvítězil návrh vytvořit menšinovou vládu s ANO. "Členové ČSSD hlasovali o vstupu do vlády s naším hnutím. Nehlasovali o jménech ministrů. Jména ministrů ani nebyla předmětem vyjednávání," uvedl Babiš.

Zeman dříve uvedl, že Poche zpochybňuje odmítání migračních kvót a proizraelskou politiku, což jsou dvě základní orientace zahraniční politiky. Jeho mluvší v reakci na Hamáčka dnes uvedl, že jde o nedůstojnou šarádu, kterou prý "rychle utneme". Pocheho podle něj Zeman nikdy nejmenuje.

Tuhle nedůstojnou šarádu v režii ČSSD utneme velmi rychle. Pan prezident M. Pocheho NIKDY nejmenuje ministrem zahraničních věcí. https://t.co/rCn6GPuWLe — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 16. června 2018

Podle Babiše by vládu s Pochem nepodpořili ani komunisté, kteří by měli koalici pomoci v hlasování o důvěře. "Takže ji nemá smysl navrhovat. Prezident by ji ostatně odmítl i jmenovat. Pokud bychom takovou vládu přesto navrhli, vznikne ústavní krize, ve které se opravdu nechci angažovat," uvedl Babiš.

„Je to nejnom pro mě ale především pro všechny sociální demokraty překvapivé. Babišovo prohlášení přichází až potom, kdy ČSSD nominovala své ministry a kdy schválila koaliční smlouvu. Neumím si to moc vysvětlit. Dnes odpoledne se schází předseda strany Hamáček s Babišem a možná si to tam vysvětlí. Možná je to cesta pana Babiše k nějakému plánu B, kdy bude mít menšinovou vládu s KSČM nebo s SPD. Argument o migraci je zcela zástupný,“ řekl iDNES.cz Poche.

„Pokud 10 hodin po vyhlášení výsledku referenda ČSSD poruší partner koaliční smlouvu, tak to není dobrý začátek,“ dodal europoslanec.

Jména ministrů Babiš Zemanovi představí v neděli. Ještě ale nemá jasno o všech postech. Někde se rozhoduje mezi dvěma kandidáty. Dnes se chce sejít s Hamáčkem.