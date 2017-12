Babišova vláda bez důvěry překopává státní správu. Zbavuje se desítek úředníků

Ministerstvo vnitra v materiálu uvádělo, že změny souvisí s reorganizací práce ministerstev a cílem naplnit programové priority Babišovy vlády.

Premiér dnes odmítl, že by šlo o čistky. Předpokládá, že další systemizace bude v březnu. "My se chováme jako vláda, která má pracovat," řekl Babiš k připomínkám opozice, že jeho kabinet změny dělá dříve, než požádal Sněmovnu o důvěru.

Babišovu vládu jmenoval prezident Miloš Zeman minulou středu, dnešní jednání by mělo být poslední v tomto roce, takže měl kabinet poslední příležitost změny do nového roku schválit. Jedním z hlavních argumentů při přípravách služebního zákona bylo to, že zabrání změnám na úřadech s příchodem každé nové vlády.

Opatření dnes kritizoval na twitteru například bývalý ministr vnitra a úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec "Babišova vláda? Horší než Hun Attila na dobytém území. Vláda, která 10. ledna nezíská důvěru, se dnes pokouší zničit nezávislost státní správy," napsal.

Postránecký slova o čistkách odmítá. "Změny se dotkly především politické úrovně, kde je ta redukce vyšší," řekl novinářům. Změny nepovažuje za příliš rozsáhlé, jedná se podle něj především o zeštíhlení řídicí struktury některých ministerstev. V březnu podle něj budou podmínky pro systemizaci přísnější. "Záleží na momentální situaci, čeho se mohou týkat," uvedl. Týkat by se mohla vzniku nových míst v rámci projektů financovaných z evropských fondů, dodal.

Postránecký zatím neviděl návrh, kterým chce hnutí ANO služební zákon změnit. Je podle něj ale právem vlády o změnu usilovat. Připomněl, že zákon už byl dvakrát novelizován, naposledy velmi výrazně v polovině loňského roku.