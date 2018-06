Babišova vláda podpořila návrh na manželství pro páry stejného pohlaví. Registrované partnerství by zaniklo

Návrh skupiny poslanců, podle kterého by manželství mohli uzavírat i lidé stejného pohlaví, vláda ANO v demisi na svém dnešním zasedání podpořila. Informoval o tom tiskový odbor úřadu vlády. Místo neutrálního stanoviska, které doporučovali vládní legislativci, tak půjde předloha do Sněmovny s podporou kabinetu. K novele občanského zákoníku měla podle podkladů pro dnešní schůzi vznést některé připomínky a téma manželství homosexuálů označit za citlivé a vhodné pro celospolečenskou diskusi.

Lidé stejného pohlaví by měli mít v manželství podle předlohy stejná práva a povinnosti, jako mají v manželství žena a muž. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut zaniklo.

Pod předlohu připojilo podpis 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů, konkrétně ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN. Mezi signatáři nejsou zástupci ODS, SPD Tomia Okamury a KDU-ČSL. "Základním principem navrhované právní úpravy je poskytnout stejnopohlavním párům a jejich dětem stejnou důstojnost a stejnou ochranu rodinného života, jako je zákonem poskytována manželům a jejich dětem, a zajistit jim tak rovné postavení nejen ve společnosti, ale i v právu," píšou předkladatelé v čele s Radkou Maxovou (ANO) v důvodové zprávě.

Manželé stejného pohlaví by měli podle předlohy stejná práva a povinnosti jako manželé opačného pohlaví. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči.

Nynější registrovaní partneři by měli možnost uzavřít manželství bez toho, že by partnerství museli rušit, nebo v partnerství setrvat podle příslušného, byť rušeného zákona.

V minulém volebním období byl ve Sněmovně návrh, který by registrované partnerce nebo partnerovi umožnil adopci dítěte jeho protějšku. Kritici tehdy varovali před dalším rozšiřováním práv homosexuálních lidí, zastánci poukazovali na zájmy dětí. Předlohu, za kterou rovněž stála Maxová, Sněmovna rozjednala v úvodním kole. Do konce volebního období o ní nerozhodla.

Jiná skupina poslanců z KDU-ČSL, hnutí ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN v čele s lidovcem Markem Výborným chce naopak ústavně chránit manželství jako svazek muže a ženy. Navrhla proto příslušné doplnění listiny práv a svobod i v reakci na snahy o uzákonění možnosti uzavírání manželství lidmi stejného pohlaví. Výborný zdůraznil, že návrh není namířen proti žádné skupině obyvatel.