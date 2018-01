Babišova vláda vábí Okamuru. V programovém prohlášení nově má i všeobecném referendum

„Doplníme ústavní systém o zákon o všeobecném referendu za přísného respektování článku 6 Ústavy,“ uvádí vláda bez dalších podrobností v dokumentu v sekci nazvané Právo a spravedlnost. Zmíněný článek zakotvuje princip vlády většiny a ochranu menšin. Konkrétně stanoví, že „politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním“ a že „rozhodování většiny dbá ochrany menšin“.

Vláda neupřesnila, jaké parametry by referendum mělo mít - tedy například jak velká účast by znamenala, že je výsledek hlasování závazný, nebo na jaké otázky by se referendum mohlo vztahovat. Zástupci ANO se v minulosti vyjadřovali skepticky k požadavku hnutí SPD, aby bylo možné vypisovat i referendum o vystoupení z EU.

Ústava obecné referendum předpokládá, příslušný návrh zákona ale zákonodárci nikdy neschválili. Lidové hlasování se může konat jen na obecní a krajské úrovni, pro jeho platnost zákon stanoví několik podmínek.

Okamurovo hnutí podalo minulý měsíc do Sněmovny předlohu o zavedení obecného referenda, podle níž by obyvatelé mohli rozhodovat ve všelidovém hlasování téměř o čemkoli. Referendum by se nesmělo týkat jen otázek směřujících ke změně podstatných náležitostí demokratického řádu a ke zrušení nebo omezení základních práv a svobod. Vyloučeny by byly také otázky, které by nebyly v souladu se závazky vyplývajícími z mezinárodního práva a k zásahům do soudní moci. O přípustnosti všelidového hlasování by rozhodoval Ústavní soud.

Obdobný návrh předkládal v minulém volebním období tehdy ještě Okamurův Úsvit, přičemž poslanci předlohu zamítli už v úvodním kole. Jakožto ústavní zákon by zákon o referendu musel získat nejméně třípětinovou podporu v obou parlamentních komorách.

Babiš už programové prohlášení rozeslal předsedům sněmovních stran. Ke konečné podobě návrhu uvedl, že z něj „vypadly některé formulace, které se opakovaly, a některé nadbytečné texty“. Předseda ANO dnes řekl, že počítá s tím, že vláda na první pokus důvěru nedostane. Zopakoval, že na vině jsou představitelé dalších stran, kteří podle něj odmítli s ANO jednat.

Na středeční jednání Sněmovny se chystá prezident Miloš Zeman, který plánuje vládu podpořit. Avizoval už také, že v případě druhého pokusu o sestavení vlády opět osloví Babiše.