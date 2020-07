Babišovo „Czechia First“ se nám může vymstít. Protekcionismus je hrou bez vítězů | info.cz

Češi, utrácejte doma, kupujte domácí zboží! Tak včera na tuzemské zákazníky apeloval premiér Andrej Babiš ve víře, že to pomůže nastartovat koronavirem oslabenou ekonomiku. Pokud se vám to zdá jako logická úvaha, věřte, že se nám to brzy může vymstít. Stejná rétorika totiž zní i v dalších státech, což prošlapává cestu ekonomickému protekcionismu. A na něj by Česko jako malá a extrémně otevřená ekonomika doplatilo mnohem víc než ostatní.

„Proč bychom neměli podporovat naši ekonomiku, když to ostatní dělají? Jak bychom pak mohli konkurovat německým a rakouským firmám, kdybychom naše nepodpořili? Kde by byla zaměstnanost, živnostníci?“ ptá se ve čtvrtečním rozhovoru pro MF Dnes předseda vlády Babiš. Jeho úvaha na první pohled může dávat smysl: Pokud budou lidé utrácet peníze za české zboží a služby, podpoří tím přeci tuzemskou ekonomiku, která se o to rychleji zotaví z koronavirového otupění.

Při bližším pohledu se ale celý koncept „Czechia First“ začíná rychle hroutit. Prošlapává totiž cestu ekonomickému protekcionismu, na který by Česko jako malá a extrémně otevřená ekonomika mohlo šeredně doplatit. Pokud se stejným principem budou řídit i okolní země – a v Evropě i za Atlantikem apel na preferování domácích výrobků a služeb hlasitě zaznívá – bude to bolet mnohem více nás, než je. Pokles našeho exportu totiž zvýšená domácí poptávka nevykompenzuje.

„Ano, obávám se, že v reakci na krizi způsobenou pandemií koronaviru hrozí různé více či méně skryté formy protekcionismu. My si můžeme udělat kampaň ‚utrácejme doma‘, jenže pokud si ji udělají i ostatní země, budou poraženými všichni. Nejvíce potom malé otevřené ekonomiky, které jsou na mezinárodním obchodu nejvíce závislé,“ říká pro INFO.CZ hlavní ekonom české pobočky Deloitte David Marek.

České potraviny Čechům!

Nejde přitom jen o výzvu premiéra z titulní strany MF Dnes. Více či méně viditelné projevy protekcionismu jsou v Česku patrné třeba na zákazu vývozu zdravotnického materiálu během nouzového stavu, nedávných snahách uzákonit až 85procentní podíl tuzemských potravin v obchodech nebo na vládních poukazech na dovolenou v českých lázních. Nic z toho přitom není výhradně český nápad, ale uplatňuje se již delší dobu i v ostatních evropských zemích a za Atlantikem: světoví politici na podporu domácího zboží a služeb tlačí stále rychleji a stále důrazněji – od Trumpova zvolení prezidentem až po současnou pandemii koronaviru.

Deník Financial Times nedávno přinesl výsledky průzkumu, kterého se zúčastnily velké mezinárodní korporace sdružené v hnutí Global Business Alliance, jejímiž členy jsou společnosti jako BMW či Nestlé. Takřka 70 procent členů GBA čeká, že vyspělé světové ekonomiky kvůli dopadům koronaviru sáhnou k zavádění obchodních bariér. Riziko protekcionismu přitom podle těchto firem představuje hrozbu pro globální ekonomiku.

Největší problém však je, jak zmiňuje David Marek, růst protekcionistických tendencí pro mezinárodní obchod a pro země, které jsou na něm životně závislé. Jako je Česko. Ekonom Petr Bartoň pro INFO.CZ vysvětluje: „Česká ekonomika bude v takovém případě trpět, neboť doposud patřila mezi menšinu zemí světa, které více vyvážely než dovážely. Snížené dovozy jiných zemí znamenají snížení našich vývozů – od začátku roku klesl podle aktuálních čísel přebytek naší obchodní bilance o 80 procent, a během karanténních měsíců jsme výrazně v záporu. Dovážíme nyní více než vyvážíme.“

„Ještě před půlrokem by se ‚Čechy Čechům‘ nikdo ve slušné společnosti neodvážil vyslovit, dnes pokud nekřičíte ‚České potraviny Čechům‘ tak téměř do té slušné společnosti nesmíte,“ dodává Bartoň s odkazem právě na nedávný návrh poslanců, aby supermarkety musely prodávat alespoň 85 procent českých potravin. „Ono zdůvodňování národního protekcionismu údajnou potřebou vybudovat lepší odolnost ekonomiky proti dalším karanténám nedává ale ani ekonomický smysl. Ceny potravin během ‚korontény‘ u nás vzrostly i proto, že se narušily naše obchodní vztahy se zahraničím, bylo těžké se zbožím projet hranice.“

I další ekonomové upozorňují, že zavádění protekcionistických opatření a s nimi spojený pokles mezinárodního obchodu je hra, ve které nikdo nevyhrává. A kdo dostává smrtelnou ránu, je volný trh. „Když státy utrácejí peníze, vypadá to jako podpora ekonomiky a způsobí to její dočasné oživení. Země ale riskují, že za to zaplatí nízkou produktivitou, zombifikací a vytlačením soukromého kapitálu – což nakonec povede ke snížení reálného budoucího HDP,“ uzavírá Steen Jakobsen, hlavní ekonom Saxo Bank.