Babišův syn tvrdí, že ho kvůli kauze Čapí hnízdo unesl spolupracovník jeho otce na Krym

Babiš junior tvrdí, že po zahájení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo jeho otec chtěl, aby zmizel, a on se tak nedobrovolně ocitl na Ruskem anektovaném Krymu. Podle Babiše juniora, který byl jedním ze spolumajitelů Čapího hnízda, ho na poloostrov odvezl manžel lékařky Dity Protopopové Petr Protopopov. „Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel kvůli kauze Čapí hnízdo,“ řekl novinářům premiérův syn.

Dita Propotopovová dle televize Seznam působila na ministerstvu financí ve stejné době, kdy v jeho čele stál Andrej Babiš. Je rovněž autorkou jedné z lékařských zpráv, která dokládá, že Babiš junior nemůže být stíhán v kauze Čapí hnízdo, protože není zdravotně způsobilý. Stížnost premiérova syna ale státní zástupce zamítl, jeho stíhání tak pokračuje dál.

Politika nikdy nebyla, není a nebude řemeslo pro jeptišky a svaté. Neměli by jí ale provozovat čistokrevní gangsteři. Jak můžeš, @AndrejBabis vůbec usnout, když jsi křivě přísahal na zdraví svých dětí, zatáhl jsi je do kriminálních rizik a tohle s nimi provádíš, aby’s to ututlal? https://t.co/LROkmuIEF9 — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 12. listopadu 2018

Andrej Babiš junior novinářům přiznal, že měl s Čapím hnízdem „technicky něco společného“. Tvrdí ale, že nevěděl, co podepisuje. Protopopova označil za spolupracovníka jeho otce. Sám prý dostal na výběr, zda půjde do psychiatrické léčebny a nebo pojede na "prázdniny".

Jsem překvapen tím, ze naše policie nedokáže dva roky získat svědectví člověka, kterého nakonec naleznou a vyzpovídaji dva novináři. Je to jen náhoda? — Petr Fiala (@P_Fiala) 12. listopadu 2018

Babišův syn opakovaně uvedl, že se Protopopova bál. Sám z Krymu odeslal email Slovenskému kriminalistickému ústavu a poté byl převezen na Slovensko, odkud poté odjel do Švýcarska, kde se léčí s psychickými problémy a zároveň má švýcarské občanství.

„Bylo to nepříjemné. Držel mě tam proti mé vůli. Do Krymu mě vzal z Moskvy.“



Syn premiéra Andreje Babiše. Celý díl uvidíte na našem webu během chvíle. #TelevizeSeznam pic.twitter.com/j9l6MLg4N0 — Seznam Zprávy (@Seznam_Zpravy) 12. listopadu 2018

Andrej Babiš, jeho rodinní příslušníci i bývalí spolupracovníci čelí trestnímu stíhání kvůli dotaci pro farmu Čapí hnízdo. Ta patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Agrofertu, poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci pro malé a střední podniky. Po několika letech se farma opět vrátila do skupiny Agrofert.