Bělobrádek odchází: U Babiše je možné cokoli, my ale s hodnotami šibovat nemůžeme | info.cz

Odcházející předseda lidovců Pavel Bělobrádek se v bilančním rozhovoru pro INFO.CZ vrací ke koaliční spolupráci s Andrejem Babiše (ANO) a hovoří o celkové proměně politiky za posledních více než osm let. „Styl jednání Andreje Babiše, který si přinesl z byznysu, byl pro mě skutečným kulturním šokem,“ říká. Mimo to uvažuje nad tím, kde jsou možnosti a limity strany, kterou dovedl zpět do sněmovny, avšak zároveň strany, které se dlouhodobě nedaří nalézt recept, jež by ji umožnil zásadně expandovat.

Osm a půl let jste byl v čele KDU-ČSL. Jak se za tu dobu změnila česká politika? A jak ta zkušenost změnila vás?



Česká politika se už tehdy změnila vstupem Věcí veřejných do sněmovny a do vlády razantně. Už v roce 2010 poprvé uspělo čistě populistické hnutí marketingového stylu. Poprvé se ukázalo, že je to možné, což ukázalo cestu Andreji Babišovi, který zanedlouho poté založil hnutí ANO s jiným finančním zázemím a s jinými marketingovými možnostmi. Už tehdy se začala rozpadat tradiční pravo-levá osa politiky. Pokud jde o mě, jsem o osm let starší, mám tři děti a oženil jsem se. To je asi ta největší změna.

Ve svém projevu, který byl z velké míry bilanční, jste zmínil koaliční zkušenost lidovců s Andrejem Babišem…



… a některá média už zkomoleně napsala, že toho lituji. Ne, já nelituji toho, že jsme do koalice tehdy šli. Jen si dneska myslím, že jsme měli postupovat jinak a měli jsme například trvat na tom, že člověk bez čistého lustračního osvědčení nemá být ve vládě. A tomu tlaku, který byl extrémní, jsme měli odolat. I teď, po minulých volbách, jsme byli pod tlakem. Mnoho našich voličů i členů chtěli, abychom do vlády opět vstoupili.

Náš postup kritizovali například Jiří Čunek nebo Cyril Svoboda, tedy dva bývalí předsedové KDU-ČSL. Já jsem ale naopak rád, že jsme do vlády nevstoupili. Zároveň ale musím připomenout, že jsme v té předešlé vládě byli úspěšní, prosadili jsme osmdesát procent našeho programu. Neznamená to ale, že musíme být ve vládě za každou cenu, což jsme po volbách v roce 2017 potvrdili.



Ve vašem projevu jsem ale vycítil i cosi osobnější v tom smyslu, že jste zažili ve vládě něco, o čem jste si předtím mysleli, že není možné…



Určitě. Předtím jsem si myslel, že i v politice existují nějaké limity, zábrany, že má každý svědomí. U hnutí ANO jsme se ale přesvědčili o tom, že je možná naprosto všechno. Že je možné naprosto lhát, lež vydávat za pravdu, přísahat na své děti a vědět, že jde o lež, je možné nemít absolutně žádnou soudnost, popřít sám sebe během pěti minut. A to mluvím o principiálních záležitostech, a nikoli o stylu jednání, o vulgaritě a podobně.

O jakékoli spolupráci se pak ze strany Babiše nedá mluvit jako o spolupráci. Je to styl, který Donald Trump popisuje jako taktiku zdechlého psa na stole, kdy ho tam necháte tak dlouho, dokud nevyhnije. Jim není hloupé vůbec nic. Nelze se na nic spolehnout. Nemají záklopky, neexistuje nic, co by je zastavilo. Možné je pro ně naprosto cokoli. Naštěstí tam byli sociální demokraté, kteří cítili, že je potřeba některé věci korigovat. Styl jednání Andreje Babiše, který si přinesl z byznysu, byl pro mě skutečným kulturním šokem.



Tak možná právě v tomto tkví ta největší proměna politiky.



Možná ano. Vůbec by mě předtím nenapadlo, že se s něčím takovým ve vrcholné politice setkám. Čekal bych to spíš někde v podsvětí.



Pojďme zpět ke KDU-ČSL. Jak nahlížíte na její budoucnost, pokud jde o metody, jak překonat roztříštěnou politickou scénu ve středu a napravo od něj?



To mě v zásadě vůbec nezajímá. O nějakém spojování mluví hlavně ti lidé, kteří volí strany, kterým hrozí, že dříve nebo později zmizí. Je potřeba si uvědomit, že my jsme středo-pravicový prostor neštěpili. TOP 09 úspěšně spolupracovala se Starosty, měli šestnáct a dvanáct procent, rozešli se a jsou na hranici vstupu do sněmovny. A je to TOP 09, která vznikla tak, že se částečně odštěpila od nás, částečně od ODS a částečně od zelených.

ODS tím zbavili patnácti procent voličů, nás jednoho. Avšak pokud nyní hovoří o integraci, ať se integruje TOP 09 se Starosty. Pokud jde o ODS, ta zcela jistě cítí, že má především mezi liberálními městskými a z části i vesnickými voliči velkou konkurenci v Pirátech. Nicméně, integrace dává smysl pouze tam, kde existuje nějaká přidaná hodnota.



Je to tak, a ve svém projevu tady na sjezdu to naznačoval také Petr Fiala, že lidovci vedou debaty o nějaké formě spolupráce s ODS?



Za prvé je to na novém vedení. Za druhé bych to takto neřekl. Řeknu to takto: na generální spolupráci to nevidím, avšak nějaká forma spolupráce tam být může. Co si naopak představit dokážu, že by vzniklo nějaké Vzhůru Česko, kde by byly třeba čtyři nebo pět stran. Problém by ale byl zase se vstupní klauzulí. Vše to jsou ale zatím pouze spekulace, volby jsou daleko.



Existuje něco, co byste doporučil svému nástupci? Anebo něco, před čím byste ho naopak varoval?



To je složitá otázka, nejde na ní jednoduše odpovědět. To, co teď rozhoduje, jsou osobnosti, politika je hodně personifikovaná, více než bývala. Druhá věc je, že je stále podstatnější marketing. Je prostě pravda, že se dlouhodobě pouze malá část lidí zajímá o program. Určitě ale nedává smysl nějak šibovat s našimi hodnotami. To prostě nejde.