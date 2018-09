Berousek poprvé promluvil o masakru tygrů: Já nic, dělali to za mými zády. Zastřelené zvíře ale nevysvětlil

Jak dlouho jste byl ve vazbě?

„Ve vazbě jsem byl 41 dní a dva dny v cele předběžného zadržení.“

Cítíte se vinen?

„Vůbec ne! To, co se stalo, nebyla moje vina, mohou za to jiní lidé a já jsem se do toho dostal nevinně. V životě jsem ani nepomyslel na to, že bych zabíjel své tygry a prodával je na maso. Vždyť zvířata už chovám 50 let.“

Kdo za to podle vás tedy může?

„Převážně to byla vina pana preparátora, kterému jsem dodával uhynulá zvířata a on tuto činnost, o které jsem já vůbec nevěděl, provozoval za mými zády.“

Co jste si myslel, když do Baště přijela 16. července policie a celníci začali s prohlídkou?

„Bylo to ráno kolem půl šesté, když to začalo. Bylo tady asi 80 až 100 policajtů. Bouchali, mlátili a my byli s manželkou úplně na nervy. Myslel jsem si, jestli nám něco neuteklo nebo jestli tady něco neudělala zvířata. Teprve když jsme je pustili dovnitř, tak nám přesně řekli, o co jde.“

Ve vazbě jste skončili tři. Znáte další dva obviněné?

„Vždycky jsem komunikoval jenom s panem preparátorem Hrozínkem a s nikým jiným. Třetího obviněného jsem v životě neviděl.“

Věděl Berousek, co se se zvířaty děje? A jak vysvětlil čerstvě zastřeleného tygra?