Bizarní svět stranických e-shopů. Vládne mu felčar Jaromír Soukup, pomůže s prostatou i menopauzou | info.cz

Byznys s reklamním zbožím rozjely mnohé politické strany. Pravda, do stranických pokladen nepřináší zrovna vysoké částky a rozhodně to u nás není jako v USA, kde se podle prodeje propagačních předmětů před volbami dá odhadovat jejich vítěz. Zčásti je tomu tak i proto, že strany ze zákona nesmějí výdělečně podnikat. Proto raději dávají výdělek z toho, co na e-shopu prodají, na charitu, nebo reklamní předměty rozdávají zdarma.

Přesto trh s propagačními předměty funguje i u nás, jak zjistili už dávno fotbalové kluby i obchodníci. Podle průzkumu reklamní agentury Jirout má osm z deseti lidí doma až deset reklamních předmětů a každý druhý dotázaný alespoň jeden z nich každý týden používá. U mužů vedou co do oblíbenosti trička a čepice, u žen hrnečky, psací potřeby a tašky. A jde o efektivní reklamu, což před pár týdny dobře pochopil i Jaromír Soukup, když si založil svůj vlastní e-shop za podpory olympionika Roberta Změlíka.

Ovšem je otázka, co si jeho příznivci vyberou. Nabízí například doplňky stravy pro muže, které zlobí prostata. A v sekci s názvem Hormonální systém ženy můžou fanynky nezničitelného moderátora sáhnout třeba po velmi užitečném doplňku stravy, který jim zajistí pohodlí menstruačního cyklu. Vše samozřejmě s neodolatelnou „slevou“. A kdo by čistě náhodou dostal žaludeční vředy z určitých pořadů, tomu se dá pomoci speciálním balíčkem ve stejnojmenné sekci, ten je v akci za 1456 korun namísto původních dvou tisíc.

Soukupův e-shop může mít úspěch. Doplňky stravy frčí a trh s nimi se pohybuje odhadem v řádu 15 miliard ročně. A známá tvář či značka prodává.

Z průzkumu reklamní agentury Jirout (který se obecně zaměřoval na byznys, nikoli na politické e-shopy jako takové) také plyne, že před obdržením propagačního předmětu „obchodovalo se společností“ v průměru 55 procent lidí, zatímco poté, co dostali reklamní dárek, se procento zvýšilo na 85. A hlavně: u každého druhého člověka dokážou reklamní předměty vyvolat lepší mínění o dané společnosti, což političtí stratégové v zahraničí dobře vědí, jen v Česku to politické strany ani úřady, včetně parlamentu, stále nepochopily.

Co tedy nabízejí české politické strany? Některé vskutku zvláštní mix věcí – kdo třeba potřebuje otvírač dopisů křížený s pravítkem a vypadající spíš jako sešívačka? Nebo přeškrtnutou nálepku evropských hvězd na modrém pozadí, když si ji na SPZ stejně nikdo nesmí vylepit?

Nejčastěji jde o obvyklé cetky, jako jsou propisovačky, bloky a flash disky, ale občas se objeví i vtipné suvenýry. Je libo tričko pro novorozeně v typicky žluté lidovecké barvě s modrým nápisem Klidná síla? Představa křičícího miminka v lidoveckém „body“ budí úsměv a cena je pro rodiče doslova lidová: 120 korun. Ostatně právě lidovecký e-shop má asi nejpropracovanější propagační předměty. K mání jsou tu sluneční brýle nebo praktická krabička s náplastmi a všechno v „lidové cenové hladině“. „Aktuálně se nejvíc prodávají kalendáře, které byly vytvořené speciálně ke stému výročí lidové strany. Ty už jsou rozebrané. Jinak, to dětské body, to nejvíc zpropagovala dcera pana předsedy Bělobrádka Maruška, když jej v roce 2017 nosila a fotila se s ním,“ říká mluvčí KDU-ČSL Denisa Morgensteinová.

To e-shop ODS, který strana slavnostně založila v roce 2009 a pod heslem „Modrá sluší“ prodávala oblečení, termohrnky, vůně do auta ve tvaru modrého srdce nebo náramky za desetikorunu s nápisem „Go right“, dávno neexistuje. Ve stejné době spustila e-shop i TOP 09 pod heslem „Jdu do toho s Karlem“. Koupit bylo možné kšiltovky, „Karlovu spací sadu“ s klapkami na oči či třeba „Karlovu“ placatku. Ovšem největší zájem byl o černá trička s Karlem Schwarzenbergem ve warholovském stylu, ta byla nejžádanějším stranickým artiklem a lidé za ně jen během prvních pár měsíců utratili padesát tisíc korun. I tento e-shop už tiše zesnul.

Je libo knihu? Kdopak by se Marxe bál!

E-shop s propagačními předměty SPD je vcelku skromný, podle facebooku je aktuálně nejprodávanějším artiklem placka s Tomiem Okamurou za 12 korun. Ale možná někomu přijdou vhod i náušnice s logem strany. Předsedovy knihy Umění žít či Umění vládnout nejžádanějšími předměty v „top five“ momentálně nejsou. Knihy nabízí také KSČM: „Kdopak by se Marxe bál?“ nebo starší „Svět zleva“ z pera Miloslava Ransdorfa. Jak jinak ve světě komunismu: k mání jsou ke stažení zdarma. To hnutí ANO sice uvádí na svých stránkách útratu za reklamní předměty ve výši 6,6 milionu korun – pravda, naposledy v roce 2014, od té doby nic, ale fanoušci strany si je na webu nekoupí.

To fanoušci ČSSD si mohou osladit život pytlíkem lízátkových bonbonů za 151 korun, oranžovou fleecovou vestičkou za 420 korun či myslet na svou stranu na koupališti v žabkách. U Pirátů si můžete pořídit praktické vaky – batohy nebo neméně praktický ekosáček na potraviny (i když ten v Penny vyjde o padesát korun levněji), kryt na webkameru či kelímky na kávu k opakovanému použití. A za objednávku nad 200 korun máte dopravu zdarma. Chudičká je oproti Pirátům nabídka STAN: na výběr máte jen mezi tričkem a kšiltovkou. To už i nabídka Svobodných je širší: vedle samolepek, tašek, či müsli tyčinky za devět korun si můžete do postele pořídit i knihu „Částečná kráva“.