Boj o dělníky v zemědělství. Jejich nedostatek už ohrožuje sklizeň i v Česku | info.cz

Rakouská policie vyšetřuje sedláka, který své ukrajinské pracovníky uvrhl do nedobrovolné karantény. Bál se, že se nakazí koronavirem a on tak přijde o životně nutnou pracovní sílu. Tvrdý boj o každého, kdo je dnes schopen a ochoten pomáhat v zemědělství, se už ale odehrává v celé Evropě. Vážné problémy hrozí i v Česku.

Sedlák, který pěstuje chřest a další plodiny nedaleko hornorakouského Lince, měl svých 15 ukrajinských pomocníků přes noc zamykat v domě tak, aby nemohli odejít a eventuálně se při styku s krajany v okolí nakazit koronavirem. Nikoho jiného by totiž dnes na práci nesehnal, a proto se údajně rozhodl „své“ Ukrajince izolovat a zamkl je v domě.

„Chápeme, že je složitá doba. Pokud se nakazí jeden pomocník při sklizni, mohou onemocnět všichni, ale jejich uzamčení není řešením, to se dít nemůže“ řekl novinám OÖ Nachrichten ředitel Hornorakouské komory zemědělských pracovníků Wolfgang Ecker. Právě na komoru se telefonicky obrátili tři z ukrajinských dělníků s tím, že s takovou izolací nesouhlasí. Zbytek skupiny ji toleroval. Komora následně informovala policii, která vše vyšetřuje, a jeden ze zadržovaných dělníků podal trestní oznámení.

Různých, někdy až zoufalých pokusů zajistit si v době pandemie lidi na práci v zemědělství ovšem přibývá v celé Evropě. Například Velká Británie, kde bylo v čase brexitové kampaně velkým tématem zaměstnávání levné pracovní síly z východu, náhle organizuje „letecký most“, který má místním zemědělcům zajistit na jarní práce stovky pracovníků z Rumunska. Prvních 180 dělníků, u nichž kontrola vyvrátila nákazu koronavirem, přiletělo podle serveru BBC do Londýna dnes a další by měli následovat. Britští sedláci hrozí, že pokud například nebude dost lidí na současnou sklizeň jahod z foliovníků, miliony tun plodů prostě shnijí.

Britští farmáři a někteří politici proto vyzývají Brity, kteří jsou nyní nezaměstnaní nebo nechodí do školy, aby přišli zemědělství na pomoc. V mnoha případech se tak skutečně děje, ovšem stále to ani zdaleka nestačí.

Téma i v Česku

Ministr vnitra Jan Hamáček včera uvedl, že vláda vyjednává možnost využití těch, kdo jsou evidovaní na úřadech práce, pro práci v zemědělství. Profesní zemědělské svahy ale tvrdí, že takové nasazení nezaměstnaných či studentů je ve skutečnosti mnohem složitější, než by se mohlo zdát. Špatné zkušenosti s tím mají například ovocnáři i zelináři. „Už za dřívějšího ministra sociálních věcí Jaromíra Drábka (byl ministrem za TOP 09 v roce 2010 až 2012 - pozn. redakce) proběhl pokus se zaměstnáním zhruba 150 nezaměstnaných při sklizni zeleniny na Nymbursku. Jenže po týdnu zbyli na polích jen jednotlivci,“ řekl INFO.CZ předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

Nejde přitom podle něj o to, že by všichni, kdo přišli do sadů z úřadů práce, nechtěli pracovat. „Většina z nich ale není na takovou práci zvyklá. Pokud to nikdy nedělali, vůbec si nedovedou v mnoha případech představit, co to obnáší,“ uvedl Ludvík. Část nezaměstnaných proto skončila kvůli zdravotním potížím, část pro to, že tento druh fyzické námahy ve venkovních podmínkách prostě nezvládala. „Já bych taky nemohl ze dne na den dělat zedníka,“ glosuje to Ludvík.

Naopak zahraniční česáči ovoce a další dělníci podle něj takzvaně vědí do čeho jdou, jezdí si přivydělávat do Česka opakovaně a je na ně spolehnutí, že budou skutečně po sjednanou dobu pracovat. „A právě takovou záruku my potřebujeme. Nemůžeme brát nikoho na zkoušku,“ uvedl Ludvík. Ovoce, zelenina a další zemědělské komodity podle něj nepočkají, až o ně bude postaráno. Pracovat se na nich musí v přesně daném čase a rozhodují dny. „Jinými slovy: nám je jedno, kdo bude v zemědělství a ovocnářství pracovat, zda to budou čeští nezaměstnaní, či zahraniční dělníci. Vláda nám ale musí dát jistotu, najít nástroj k tomu, aby ti lidé skutečně pracovali,“ říká Ludvík.

Česká republika je už dnes v sortimentu čerstvého ovoce a zeleniny ze dvou třetin závislá na dovozu. „A nám teď akutně hrozí, že pokud neseženeme dostatek lidí, nesklidíme ani tu jednu třetinu, vypěstovanou u nás doma,“ řekl INFO.CZ Ludvík.