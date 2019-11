Boj o filmové pobídky v Česku. Pokud nevzrostou, hrozí odchod produkcí Netflixu či Amazonu | info.cz

Je to systém, ze kterého není moc úniku. Nějakou formu finančních iniciativ pro filmaře totiž nabízí téměř každý evropský stát. Země, která by tak filmové pobídky jako první zarazila, by si nejspíš na vlastní kůži zkusila, jaké to je, když odtud filmaři houfně prchají.

Odchod filmových profesionálů a studií, která měla zájem zde točit a utrácet peníze, však riskuje i Česko. V tuzemsku se sice o zrušení podpory neuvažuje, nicméně nyní se vede v připomínkovém řízení debata o tom, zda dojde ke zvýšení filmařských pobídek. Ministerstvo financí se nápad, že by mělo do kasy sáhnout pro další půlmiliardu příliš nelíbí, oficiálně jej ale zatím komentovat nechce. Státní fond kinematografie však neztrácí naději, že se potřebné peníze najít podaří.

„Skutečnost, že v prvním kole nedošlo na první dobrou ke vzájemnému pochopení a souhlasu, neznamená, že stanovisko vlády ČR bude totožné,“ říká pro INFO.CZ ředitelka SFK Helena Bezděk Fraňková. Jedním dechem však dodává, že filmaři v tuzemsku bez finanční podpory točit nebudou.

Ne dotace, investice

Helena Bezděk Fraňková argumentuje, že filmařské pobídky nejsou dotací, ale investicí. Do státního rozpočtu se právě díky nim na daních vrátí více peněz, než kolik původně odejde. „Na příjmové straně se vrátí asi 150 procent sumy. Je ale pravda, že tento příjem je roztroušen mezi mnoho odvětví a ve velmi dlouhé časové ose,“ vysvětluje Fraňková.

Ekonomickou výhodnost pobídek potvrzuje třeba i studie EAO, která ukazuje, že státy, v nichž jsou zavedené filmové pobídky, mají bohatší filmový průmysl a ten pak má větší dopad – a přínos – pro ekonomiku daného státu. Jinými slovy, podpora filmařům se vyplatí, jde o podobnou logiku, jako třeba když stát láká investičními pobídkami zahraniční firmy s přidanou hodnotou.

Akutní problém filmových pobídek v Česku podle Fraňkové spočívá v tom, že poptávka filmařů po pobídkách zcela zřetelně překračuje 800milionový limit, který má SFK k dispozici. Letos se tento rozpočet, který je vždy určený na další rok, vyčerpal už v polovině července.

„Ukončení podávání žádostí od 15. 7. 2019 způsobuje od tohoto data reálnou a faktickou ztrátu projektů. Zahraniční producent se dozví, že nepřijímáme žádosti, tedy automaticky odchází s projektem jinam,“ vysvětluje Fraňková.

Masivní zájem filmařů o natáčení v Česku pramení z rozmachu nových vysílacích platforem, jako je Amazon či Netflix, které potřebují produkovat mnoho obsahu. „Tyto platformy do určité doby pouze skupovaly obsah vyráběný někým jiným, nyní je jejich strategie založena na tom, že jimi vyráběné filmy a seriály může divák vidět jen a pouze u nich. Zvýšením objemu výroby došlo k tomu, že se do ČR hrnou zakázky na výrobu i přesto, že poskytuje nejnižší procenta filmové pobídky,“ říká šéfka SFK.

Pokud však v Česku na Netflix, Amazon a spol. nezbudou žádné peníze, které by je motivovaly natáčet právě u nás, půjdou o dům dál. „Producent nemá nejmenší důvod natáčet v zemi bez filmové pobídky, když existuje 31 států, které mu tu filmovou pobídku dají,“ upozorňuje Fraňková.

Nejnižší tarif v Evropě

Paradoxně, už nyní má Česká republika jedny z nejnižších pobídek na evropském trhu. Filmové štáby – včetně těch českých – které u nás chtějí natočit svůj film, mají po jeho dokončení (a zauditování finančních zpráv) nárok na proplacení pouze pětiny peněz, které u nás utratí. Dvacetiprocentní limit je jeden z nejnižších v Evropě, například Polsko a Maďarsko – které využívá model možnosti odpuštění části zaplacené daně – nabízí 30procentní vratku, Slovensko od nového roku zvýší svou pobídku z 20 procent na 33 procenta.

Loni se v České republice natáčely seriály jako Das Boot (Sky), Lore (Amazon) a Haunted (Netflix). Zahraniční filmové štáby podle aktuálních čísel přinesly loni do České republiky investici za necelých pět miliard korun, což je přibližně limit, který 800 milionů v pobídkách dokáže přitáhnout. Jakýkoliv byznys je navíc, letos jsme takto podle odhadů „ztratili“ asi dvě miliardy. Pokud by vláda pobídky zvýšila, mohl by se objem těchto peněz, které sem zahraniční filmaři přinesou, pochopitelně také zvýšit.

„Bez filmové pobídky se bohužel zahraniční filmy a seriály natočí v jiné zemi. A podle mě by Česko mělo chtít, aby se tato produkce natočila právě zde, za přispění českých firem, malých a středních podniků,“ uzavírá Fraňková.