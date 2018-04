Boj o ministerstva: ANO bude jednat s ČSSD o jménech, Zimola s Hamáčkem míří na Hrad

Hamáček a Zimola se s prezidentem setkali už koncem února, kdy ho informovali, že ČSSD chce s ANO jednat o přímé účasti strany ve vládě. Současně mu tehdy slíbili, že ho budou o situaci pravidelně informovat.

Koaliční jednání ČSSD a ANO v otázce programu od té doby pokročila. Problémem ale zůstávají personální záležitosti i názory na to, kolik resortů by v případné koaliční vládě měla sociální demokracie obsadit a které by to mohly být. ČSSD se nelíbí, že by se premiérem stal šéf ANO Andrej Babiš, jehož trestní stíhání jí vadí. Jako ústupek požaduje post ministra financí nebo vnitra a chce ve vládě pět ministerských míst. ANO nabízí o jedno ministerské křeslo méně. Zároveň hnutí trvá na postu premiéra pro Babiše.

ANO by mělo konečný návrh sociální demokracii přednést ve čtvrtek. ČSSD se výsledkem jednání bude zabývat na pátečním předsednictvu a víkendovém sjezdu.

Dnešní schůzka Zemana s představiteli ČSSD se uskuteční v 11:00 na Pražském hradě, tedy několik hodin před tím, než Zeman odletí na svou první zahraniční návštěvu ve druhém volebním období na Slovensko. Zpět do Česka přiletí v pátek.