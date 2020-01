Boj o pečovatele začíná. Německo zvyšuje jejich minimální mzdu na 400 korun za hodinu | info.cz

Pečovatelé a pečovatelky v Německu sice musejí umět německý jazyk, nároky na jazykovou vybavenost a zkoušky odbornosti jsou ale u nich nižší než u sester či u lékařů. Proto se dá podle odborníků očekávat, že razantní zvýšení platů by mohlo do Německa přilákat ještě mnohem více českých zaměstnanců, než kolik jich tam odchází už nyní.

Německý ministr práce a sociálních věcí Hubertus Heil oznámil, že se vláda s odborovými i zaměstnaneckými svazy dohodla na takové úpravě mezd, která by z pečovatelství jako profese udělala v budoucnu i na německé poměry poměrně slušně placené zaměstnání. Kvalifikovaným pečovatelům se od června příštího roku zvedne minimální mzda ze současných 9,35 eur na 15 eur, při běžné pracovní době 38,5 hodiny za týden pak jejich minimální měsíční plat dosáhne asi 2,5 tisíce eur (přibližně 64 tisíc korun). To je ale pouze základní minimální mzda, ke které je třeba připočíst případné příplatky za služby a osobní ohodnocení. Od dubna 2022 se navíc hodinová mzda kvalifikovaných pečovatelů zvedne dále na 15,4 eura.

K tomu se do dvou let postupně zvedne i minimální mzda pomocných a nekvalifikovaných sil, a to tak, aby každý, kdo pracuje v pečovatelských službách nemohl brát od jara 2022 méně než 12,55 eur. Těm nekvalifikovaným pracovníkům, kteří třeba v domově důchodců vydrží pracovat minimálně jeden rok, se pak minimální hodinová mzda zvýší na 13,20 eur.

Německé opatření ovšem už dnes vyvolává obavy v mnoha českých domovech seniorů a dalších sociálních zařízeních, které se potýkají s nedostatkem zaměstnanců. „Chybí nám především mladá generace, kterou k nám dostáváme opravdu jen s velkými potížemi. Nejde ale jen o náročnost práce pečovatelky a o to, jak je ohodnocená. Hodně mladých lidí dnes odmítá pracovat na směny, trh jim nabízí mnoho jiných možností,“ vysvětluje pro INFO.CZ Jaroslava Kotalíková, ředitelka táborského G-centra, které zastřešuje městské sociální služby a domov pro seniory.

Pokud se podle Kotalíkové rozdíly mezi platy pro pečovatele a pečovatelky v Německu a Česku ještě více zvýrazní, může to právě u mladých lidí vést k tomu, že ještě ve větší míře dají přednost dojíždění za prací do Německa či Rakouska. I když současná česká vláda platy v sociálních službách poměrně výrazně zvedla, stále se zdaleka nemohou německé či rakouské úrovni rovnat.

Podle zjištění INFO.CZ se platy pečovatelů a pečovatelů v různých zařízeních sociálních služeb výrazně liší, kvalifikovaná pečovatelka si po započtení všech příplatků za služby, směnný provoz a osobní ohodnocení, může přijít na zhruba 29 000 korun hrubého měsíčně. U méně kvalifikovaných zaměstnanců nebo s lidí menší praxí jsou ale platy výrazně nižší.

Například v Karlovarském kraji proto už dnes odcházejí do Německa za prací v sociálních službách stovky lidí a místní sociální zařízení se proto potýkají s enormním nedostatkem zaměstnanců. Karlovarská koordinátorka České asociace pečovatelských služeb Eva Andrejsková ale mírní očekávání, že Němci vezmou za „velké“ peníze na péči o své seniory každého, kdo se přihlásí.

„Je to náročná práce a s těmi lidmi se musíte domluvit. Nemůže to dělat každý. Znám hodně pečovatelek, které se po čase z Německa vrátili,“ řekla INFO.CZ Andrejsková. Na druhou stranu však německá vláda vysílá jasný signál, že v oblasti pečovatelské péče musí dojít ke změnám. „Evropa stárne a lidí, kteří se starají o seniory a nemocné, bude potřeba čím dál tím víc. A pokud se chceme i nadále chovat jako vyspělá společnost, musíme peníze na péči najít. I kdybychom měli někde jinde ubrat,“ uzavírá Andrejsková.