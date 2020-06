Boj o železniční miliardy. Na státní ČD Cargo si vyšlápli miliardáři z Ostravska | info.cz

Bratři Peter a Rudolf Šuškovi jsou poněkud tajemní miliardáři z Ostravska. Neradi se fotí, téměř nedávají rozhovory, širší veřejnosti jsou neznámí. Nebo možná do nedávna byli, než se pustili do války se státní společností ČD Cargo. Pro ni a pro její matku, České dráhy, firmy bratří Šuškových sdružené v holdingu Rail Invest historicky opravují železniční vagony. Nejde přitom o malé peníze: Rail Invest za posledních 12 let získala státní zakázky za více než 10,5 miliardy korun. Jenže v poslední době se oba obchodní partneři, jedničky ve svých oborech, rozhádali. „Penězovod“ vyschnul a budoucnost Rail Investu je otázkou.

Jsou to právě státní zakázky, co stojí za velkým vzestupem firem bratří Šuškových. Ti před více než dvaceti lety ovládli Ostravské opravny a strojírny (OOS), společnost opravující kolejová vozidla. To se psal rok 1998 a firmě se příliš nedařilo. Alespoň z počátku. V roce 2002 se KDU-ČSL dostává do vlády a lidovec Milan Šimonovský, který má pod sebou i České dráhy, usedá do křesla ministra dopravy. Krátce poté získávají OOS, mimo jiné donátor lidovecké kampaně, několik zakázek od Českých drah za miliardu korun.

Vlak státních zakázek od Českých drah, respektive od ČD Cargo se v následujících letech daří rozjet a je to právě státní dopravní společnost, která se pro OOS stává klíčovým zákazníkem. Od roku 2008, kdy OOS formálně přešly pod holding Rail Invest, získaly na státních zakázkách přes deset miliard korun. Počasí se začíná kazit až okolo roku 2015. Jak píše web zDopravy.cz, tehdy ještě OOS opravují 100 procent vozů ČD Cargo, v dalších letech se ale podíl začíná razantně snižovat.

Vztahy mezi oběma obchodními partnery se totiž komplikují: na vině jsou podle ČD Cargo „odfláknuté“ či neprovedené opravy, neplněné smlouvy, nezaplacené pokuty. Jak to státní společnost shrnula ve svém prohlášení z posledních dní, „agresivní a nekalé praktiky.“

„Rail Invest se zavázala opravit pro ČD Cargo stovky vagonů, ale namísto plnění smluv docházelo k jejich masivnímu neopravování,“ popisuje ČD Cargo jeden ze sporných případů, který končí u soudu. Státní firma začíná uplatňovat pokuty, ale ty Rail Invest hází do koše. K tomu se přidávají i další spory: za smyšlené opravy, protiprávní výpovědi smluv, nelegální přisvojení si vagonů. „Paradoxní je, že Rail Invest výše uvedené soudní spory účelově obstruuje, i když je ve většině případů sám žalobcem,“ popisuje posledních několik let v nezvykle otevřeném vyjádření ČD Cargo.

Na černé listině

Nakonec nákladní vlakové společnosti loni došla trpělivost a Rail Invest umístila na černou listinu – bratři Šuškové se už nemohou ucházet o její zakázky. A pokud do té doby byla řeč o problémových vztazích, nyní je to rovnou válka. „Šuškovi se s Bednárikem (předseda představenstva ČD Cargo, pozn. redakce) nesnášejí, odmítají s ním osobně jednat a je jim jasné, že pokud povede Cargo on a jeho lidé, žádný další kontrakt nebude,“ popsal situaci pro týdeník HROT nejmenovaný zdroj ze železničního prostředí.

Vzájemná nevraživost je problémem pro obě společnosti. ČD Cargo totiž zadává v Česku nejvíce oprav kolejových vozů a opravárenské firmy Rail Investu rovněž mají na českém trhu dominantní postavení. Přesto jsou to ale ony, kdo je aktuálně pod větším tlakem. ČD Cargo totiž v posledních letech – dost možná i vlivem problémové spolupráce – investuje do rozvoje vlastních opravárenských kapacit.

„Méně náročné opravy děláme prakticky všechny interně, středně náročné opravy zvládáme vlastními kapacitami na 90 procent. A u těch nejnáročnějších oprav jsme za poslední tři roky zvýšili podíl vlastních kapacit ze 14 procent na 43 procent,“ vysvětluje pro INFO.CZ Vanda Rajnochová z tiskového oddělení Českých drah. Tam, kde ČD Cargo samo nestačí, angažuje v otevřeném tendru externí společnosti – v poslední době tak opravuje třeba v Polsku, na Slovensku nebo v Srbsku. Jenže to, že český přepravce posílá své vagony na opravu do zahraničí, se rovněž stává jedním z bodů, které Šuškovi Cargu vytýkají.

Rail Invest má v současné situaci větší problém. Tím, že se dostal na černou listinu, mu vyschnul hlavní penězovod – „dojná kráva“, jak v tomto kontextu ČD Cargo samo sebe nazývá. Jiný podobně „štědrý“ subjekt v Česku není a získat zachraniční klienty není tak jednoduché – mimo jiné i vzhledem k několika soudním řízením, která firma s někdejším hlavním obchodním partnerem vede.

Znalci poměrů rovněž upozorňují na nedostatky ve zveřejňování účetnictví. Rail Invest, respektive jím vlastněné firmy, často neplní povinnosti: nezveřejňují pravidelně účetní závěrky, a pokud už nějaká data ukážou, nejsou auditovaná. „Do obchodního rejstříku nezakládá povinné účetní dokumenty a audity, vede netransparentní účetnictví a je vůbec otázka, zda a v jaké výši odvádí v Česku daně,“ upozorňuje státní ČD Cargo. Na společnost Rail Invest jsme se s žádostí o reakci obrátili skrze advokáta firmy Maria Hanáka, do uzávěrky článku jsme však odpověď nezískali.

Pozornost pak vzbuzuje i obchod z letošního ledna, kdy Rail Invest prostřednictvím své společnosti TSS v konkurzu koupil zkrachovalou lounskou vagonku. Překvapivá byla cena, kterou bratři Šuškové nabídli – 750 milionů korun, což byl asi trojnásobek odhadní ceny. Spolu s koupí areálu vagonky sice Rail Invest získal drtivou dominanci na českém trhu, ale hlavní – a nejdůležitější – zákazník mu chybí, což je patrné i na jeho hospodářských výsledcích.

I proto se v posledních týdnech rozhořel otevřený politický a mediální boj mezi oběma firmami. Zatímco holding bratří Šuškových tvrdí, že pouze reaguje na „očerňující články a prohlášení ČD Cargo“, jejichž účelem je „snaha odvést pozornost veřejnosti od znepokojivých poměrů, které ve společnosti ČD Cargo panují,“ dceřinná firma Českých drah má jiný pohled. „Důležité je v této kauze také načasování,“ zmiňuje ČD Cargo. „V ČD Cargo totiž v nejbližších týdnech vrcholí otevřená soutěž na oprávce přibližně dvou tisíc vagonů, do které se Rail Invest nemůže pro nezpůsobilost kvalifikovat. Je v bytostném zájmu Rail Invest nepohodlné vedení státní firmy co nejrychleji vyměnit a zakázku za odhadovaných 900 milionů korun získat,“ uvádí státní podnik.