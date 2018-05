Boj proti nekalým praktikám v energetice. Stát plánuje změnu legislativy

Stát plánuje změnu legislativy, která by měla pomoci v boji proti nekalým praktikám v energetice, takzvaným šmejdům. Na společné tiskové konferenci to dnes uvedli ministr průmyslu v demisi Tomáš Hüner (za ANO), ústřední ředitel České obchodní inspekce (ČOI) Mojmír Bezecný a předseda rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Vladimír Outrata. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chystá nový zákon o ochraně spotřebitele, problematiku by měla řešit také připravovaná novela energetického zákona.

„Pokud má trh fungovat a spotřebitelé mají být chráněni před takzvanými šmejdy v energetice, musí státní správa spolupracovat. Dnes různé subjekty často působí na hraně kompetencí ČOI a ERÚ a zneužívají toho, že většina lidí neví, na koho se v případě problému se službami v energetice obrátit,“ řekl dnes Hüner.

Připravovaný zákon o ochraně spotřebitele by měl mimo jiné zvýšit ochranu spotřebitelů, zejména co se týče uzavírání smluv po telefonu. Nově by měly být takové smlouvy pro spotřebitele závazné teprve poté, až je zákazník podepíše. Předloha má být vládě předložena do konce června příštího roku.

Jedním z podnětů na úpravu energetického zákona je podle resortu mimo jiné úplný zákaz podomního prodeje, což podporuje ERÚ. Nad zprostředkovateli nabídek dodavatelů by pak nově mohl být obdobný dohled, jako je tomu při sjednávání úvěrů. Měli by mít jasně definovanou odpovědnost, a pokud by poškodili klienta, nesli by za to následky, dodalo ministerstvo.

Kupní nebo zprostředkovatelskou smlouvu, která byla podepsána se zprostředkovatelem, dnes zpravidla řeší ČOI. „Po podrobném posouzení několika smluv, které má nyní Česká obchodní inspekce k dispozici, vedeme pro podezření na nekalou obchodní praktiku několik správních řízení se zprostředkovateli, další desítky jsou ve fázi kontrol,“ uvedl dnes Bezecný.

Možný úplný zákaz podomního prodeje a prodeje po telefonu dnes zkritizoval největší alternativní dodavatel energií v ČR, společnost Bohemia Energy. Firma uvedla, že by tímto krokem došlo k dramatickému omezení hospodářské soutěže a poškození stovek tisíc spokojených klientů. „Stát chce více chránit spotřebitele, což je naprosto v pořádku. Nesmí to ale dopadnout tak, že s vaničkou vylijete v dobré snaze i dítě,“ uvedl jednatel Bohemia Energy Jiří Písařík.

Společnost ČEZ proti tomu uvedla, že právě při podomním prodeji dochází v energetice nejčastěji k nekalým praktikám. „My sami jsme podomní prodej zrušili. Máme rozsáhlou síť zákaznických center a call center a naši zákazníci preferují tyto způsoby kontaktu,“ dodal mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Outrata dnes uvedl, že ERÚ v loňském roce řešil celkem 11.788 podání spotřebitelů a obdržel 146 návrhů na zahájení správního řízení. V 76 případech mimosoudního řešení sporů úřad pravomocně rozhodl. Šéf rady ERÚ upřesnil, že podáním se rozumí nejenom stížnost, ale patří sem i různé dotazy související s dodávkou elektřiny, plynu a tepla.

Za užití nekalých obchodních praktik uložil úřad podle něj v loňském roce pravomocně pět pokut v celkové výši asi půl milionu korun. „Za první čtvrtletí roku 2018 jsme pak uložili dvě pokuty v celkové výši přes dva miliony korun. Z toho byla rekordní pokuta za nekalé obchodní praktiky ve výši dvou milionů korun pro společnost Stabil Energy,“ dodal Outrata.