Brodská psychiatrie se vzepřela rozhodnutí soudu a odmítla přijmout nebezpečného sexuálního násilníka | info.cz

Na ministerstvu spravedlnosti v lednu přetekl pohár trpělivosti. Nebyl to totiž první takový případ Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě. Okresní soud v Jičíně si na ní stěžoval opakovaně. Ministerstvo spravedlnosti s ohledem na závažnost výše zmíněného případu „učinilo kroky k přijetí této osoby k výkonu ochranného léčení do jiné psychiatrické nemocnice“ a informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví jakožto zřizovatele. Poukázalo současně na skutečnost, že odmítání pacientů do výkonu ochranného léčení nebylo ojedinělé.

„Taková praxe je pro ministerstvo spravedlnosti a justici objektivně nepřijatelná. Výkon ochranného léčení je třeba zvláště u rizikových pacientů nutné zahájit co nejdříve. Pokud se totiž taková osoba nepodrobí ústavní léčbě včas, existuje vždy riziko, že pod vlivem duševní choroby či závislosti na omamných a psychotropních látkách opětovně dopustí protiprávního jednání,“ zdůraznilo ministerstvo spravedlnosti ve včera vydaném prohlášení.

Dokonce i ministryně spravedlnosti Marie Benešová napsala již 5. září loňského roku ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi dopis, v němž mj. uvádí, že je „nutné najít nejenom dlouhodobá řešení současných problémů reformy psychiatrické péče, ale i řešení krátkodobá“. Měla přitom na mysli to, že některé psychiatrické nemocnice opakovaně odmítají přijímat pacienty – pachatele trestných činů – kterým soudy uložily a následně nařídily ochranné protialkoholní či protitoxikomanické léčení v ústavní formě. Dalším problémem podle Benešové je pak i vytváření tzv. pořadníku, podle kterého může být taková osoba přijata do výkonu ochranného léčení i s odstupem několika let poté, co jí bylo ochranné léčení soudem pravomocně uloženo, nebo poté, co vykonala nepodmíněný trest odnětí svobody.

Dlouhodobé odmítání přijímání pacientů k ochrannému léčení závažných sexuologických poruch, na něž je Psychiatrická nemocnice v Havlíčkově Brodě specializována, bylo i jedním z důvodů, proč nedávno ministr zdravotnictví odvolal z funkce jejího ředitele Jaromíra Maška. Exředitel poté v rozhovoru pro Deník N tento důvod bagatelizoval s tím, že loni požádal „asi ve čtyřech případech příslušné soudy o určení jiné psychiatrické nemocnice k realizaci nařízeného ochranného léčení sexuologického“. Podle Maška se ale jednalo o odsouzené ve výkonu trestu, u kterých nebyl právní důvod k nařízení ochranného léčení do Havlíčkova Brodu, „protože jejich bydliště i páchaná trestná činnost se nacházely mimo naše spádové území“. Údajně mělo jít o pacienty z Karviné, z Plzně, z okresu Louny a ze Semil.

Mašek se brání tím, že sexuologické oddělení bylo plně obsazeno. Už ale nezmiňuje případ, na který si stěžuje právě okresní soud v Jičíně – odsouzený totiž bydlel v Hradci Králové. Podle soudu je „místně příslušné zdravotnické zařízení pro výkon tohoto druhu ochranného léčení pro osoby s bydlištěm v Hradci Králové právě Psychiatrická nemocnice v Havlíčkově Brodě.“ Pokud je odsouzený tak nebezpečný, jak upozornil v tomto případě soud, je podle zjištění Zdravotnického deníku, obvyklou praxí jiných psychiatrických nemocnic, že jej i přes své kapacitní omezené možnosti přijmou. Rizika jeho pobytu na svobodě mimo ochrannou léčbu jsou příliš velká.

Text vyšel původně na webu Zdravotnický deník. Publikujeme ho se souhlasem redakce.