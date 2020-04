Byt za stovky milionů. Dvojice Izraelců staví v Česku pro lidi, kteří si chtějí plnit sny | info.cz

Pokud si chcete splnit sen a máte padesát až sto milionů korun, které jste ochotní dát do unikátního bydlení, Doron Friedman a Daniel Aalsvel je dvojice podnikatelů právě pro vás. Tito Izraelci totiž už patnáct let v centru Prahy proměňují zanedbané, stovky let staré budovy v exkluzivní byty. Zakládají si na propojování historie s nejmodernějšími technologiemi, důrazu na detail a rozlehlosti apartmánů, které mají výměru i přes tisíc metrů čtverečních.

Soukromý výtah až do bytu, privátní vinotéka, wellness a několik teras s výhledem na Pražský hrad. K tomu concierge, který nakoupí či vyvenčí psa nebo zahradník, který se stará o společné prostory. A soukromí. Hodně soukromí. Stojíme společně před jejich posledním developerským projektem hned vedle Trojského zámku. Mezi několika budovami Chateau Troja Residence se sice ještě prohánějí dělníci, ale už brzy se sem nastěhují první nájemníci. „Hlavně Češi. První zákazníci, kterým jsme tady prodali byt, byli sousedé z Troji,“ říkají izraelští podnikatelé.

„Nejsme pro každého“

Byty od developera Coast Capital Partners (CCP) patří na trhu k těm nejdražším, ale zároveň nejpropracovanějším. Důraz je na detail, třeba i na tlumenou hudbu či vůni ve společných prostorách, na kvalitu zpracování. A na to, že jsou „headache-free“. „Když se podíváte na naše třeba i patnáct let staré projekty, tak vypadají jako nové,“ uvádí developeři.

Luxus a kvalita mají svou cenu. Například nejlevnější z několika posledních bytů v trojské rezidenci začíná na 13 milionech, u těch nejdražších penthousů se ale jednoduše dostanete i na devíticifernou částku. Oba podnikatelé jsou přesvědčení, že zákazníkům se byty od nich vyplatí – nejen vzhledem k rostoucí ceně nemovitostí, ale i ke kvalitě života, kterou byty přinášejí. „Je pravda, že nejsme pro každého. Pokud máte na bydlení pět, deset milionů korun, určitě najdete krásný byt, který za tyto peníze seženete. Jen nebude od nás. Pokud ale máte desítky milionů a chcete opravdu dobře bydlet, tak si u nás určitě vyberete,“ říká Daniel Aalsvel.

Podnikatelé do Prahy přišli krátce po přelomu milénia. „Já jsem v té době koupil svůj první dům v ulici Liliová. Tehdy to byly hrozné ruiny, omšelé, bortící se. Společný známý nás představil a Doron ode mě Liliovou navzdory jejímu stavu stejně chtěl koupit,“ vzpomíná na počátky spolupráce Daniel. Z obchodu nakonec sešlo, ale oba podnikatelé zůstali přátelé. „Nechtěl jsem to prodávat, můj cíl nebyl otočit rychlé peníze. Dům jsem chtěl zrekonstruovat – měl jsem tehdy velkou vizi a chtěl jsem ji uskutečnit,“ říká podnikatel. Do developmentu Liliové se nakonec oba podnikatelé pustili společně, o několik let později, v roce 2010, pak zakládají developerskou společnost Coast Capital Partners.

Interiér Max Brod apartmánu v jednom projektu Coast Capital Partners na Praze 1.autor: Coast Capital Partners

Magická Praha

„Když jsme přišli do Prahy poprvé, okamžitě jsme si ji zamilovali. Jednak tehdy měla určité kouzlo, které ostatní metropole postrádaly, jednak tu bylo logicky docela dost příležitostí,“ říká Daniel, podle kterého je orientace developera CCP zcela ovlivněná přístupem zakladatelů. „Developeři obecně nemají moc rádi komplikované projekty, my se na ně zaměřujeme. To samozřejmě klade spoustu nároků ať z technické stránky rekonstrukce, administrativy nebo finanční nákladnosti, co ale vzniká, podle nás za to stojí. Naším snem nikdy nebylo dělat uniformní kanceláře na okraji města,“ vysvětluje Daniel.

Jedním z nejviditelnějších projektů skupiny byla koupě historického domu na Staroměstském náměstí za více než půl miliardy korun před několika lety. Ocenění ale CCP posbírala třeba i za rezidenční dům Kajetánka ze 16. století, nebo za rekonstrukci rezidenčního domu v ulici Jilská na Starém městě. Mimochodem, tento projekt se může chlubit i čtyřsetmetrovým apartmánem, ve kterém kdysi bydlel spisovatel Max Brod.

„Naší hlavní vizí – a nakonec i konkurenční výhodou – je přinášet našim zákazníkům přidanou hodnotu. Nejsme v tomto byznysu jenom proto, abychom vydělali, i když i to je pochopitelně důležitý aspekt. Kdyby nám ale šlo hlavně o peníze, děláme jednodušší projekty. Pro nás domy, které kompletně předěláváme, nejsou jen další projekty v řadě, které bychom si měli odškrtnout a jít dál. V těch projektech máme vlastní byty, vlastní kanceláře, i proto je to pro nás vždy osobní. A každý projekt je originál, do kterého vkládáme opravdu hodně přemýšlení i důrazu na detail,“ říká Doron.

Podle něj je v Česku poměrně dost společností, které fungují tak, že kupují nějaký projekt za levno, rychle ho zvnějšku opraví a přeprodají dál. „To není náš přístup, my se snažíme naše projekty rozvíjet, vrátit Praze něco zpátky,“ vysvětluje podnikatel.

Historie a nové dohromady značí projekty Daniela s Doronem.autor: Coast Capital Partners

Nakupovat srdcem

Podle Dorona s Danielem jsou jejich byty, včetně aktuální Troji, pro lidi, kteří nakupují srdcem. Jde prý o dobrý byznys pro obě strany. „Děláme byty pro zákazníky, kteří si chtějí splnit sen o exkluzivním bydlení, pro lidi, co nakupují srdcem,“ říkají. A pochopitelně pro ty, kdo mají peníze. Praha je však podle podnikatelů oproti Západu stále ještě levná metropole. „Byty, které tady prodáváme za desítky milionů, by v Londýně nebo Paříži stály bez problému vyšší stovky milionů korun. Takže tady můžete za relativně malé peníze bydlet stejně, jako bydlí miliardáři v těchto městech,“ tvrdí podnikatelé. V Česku navíc díky konjunktuře ekonomiky z posledních let přibývá lidí, kteří si takové bydlení mohou finančně dovolit.

Právě pro bohatší klientelu je důležitý další aspekt domů, které CCP rozvíjí – soukromí a bezpečnost. „Myslím, že důležitost těchto hodnot se bude do budoucna dále zvyšovat,“ míní Daniel. „Praha má v této oblasti velkou výhodu, podle mnohých žebříčků patří k nejbezpečnějším městům na světě. Jak z pohledu například terorismu, tak i s ohledem na zdraví a další věci,“ dodává.

S tím souvisí i to, že oba majitelé CCP z naprosté většiny osobně znají klienty, kterým své byty prodávají. A výjimečně se stávají i situace, kdy někomu odmítnou byt prodat. „Stalo se to, především když byl zájemce problematický,“ vysvětluje Daniel. „Pokud se přesto vyskytne v nějakém našem komplexu problém, tak jej osobně řeší jeden z nás. To je naše další výhoda – tím, že nejsme tak velká společnost, kde by ředitelé běhali od mítingu k mítingu a na nic ostatního neměli čas, můžeme se věnovat těmto věcem,“ říkají podnikatelé, kteří kromě Prahy staví i ve Spojených státech.

Tam je ale trh – a především zákazníci – trochu jiný. „Češi jsou mnohem vybíravější než Američané. Tady v Praze prodáváme většinu bytů shell and core – klient si je tedy může designově zařídit podle svých preferencí. Ve Spojených státech se mnohem lépe prodávají hotové byty, pro Američany je to rychlejší i jednodušší. Češi ale často chtějí být součástí svého vysněného bytu, dát do něj něco sami ze sebe. Je to pro vás osobnější. To byl důvod, proč jsme vymysleli systém, kdy si klient může vybrat svůj vlastní design, který pro něj potom zrealizujeme. Věřím, že jsme dnes jediný developer v Praze, který nabízí takovou úroveň služby a finální kvality,“ uzavírá Daniel.