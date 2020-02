Bývalý velitel speciálních sil z Prostějova míří na misi. Nastoupí na ambasádu ve Varšavě | info.cz

EKONOMICKÝ DENÍK | Ještě ke konci loňského roku zmítal 601. skupinou speciálních sil skandál s nezákonným sledování s celníky. Její nedávný velitel – plukovník David Franta – měl kvůli vyšetřování „zaražen“ postup do mezinárodní mise. Z armádních kruhů nyní prosákla informace, že Franta by měl v dohledné době oficiálně nastoupit na českou ambasádu v polské Varšavě jako vojenský přidělenec. Zahraniční mise byla původně naplánována i pro jeho nadřízeného, šéfa Ředitelství speciálních sil – generála Pavla Koláře. Ten měl zamířit do Washingtonu v USA, ale Kolář zůstává stále „doma“.