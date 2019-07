Byznys s Emiráty? Obchody za 800 milionů dolarů ročně a nové příležitosti pro české firmy | info.cz

Když se řekne Spojené arabské emiráty, většině lidí se vybaví populární dovolenková destinace. Je to ale taky dynamicky rostoucí země představující příležitost pro český byznys. Prezident České obchodní komory v Dubaji Pavel Foubík na obchodním fóru připomněl, že ještě před pár lety nemělo Česko v Dubaji odpovídající obchodní zastoupení. Dnes je spolupráce o poznání dál, vzájemný obchod stoupá a loni dosáhl objemu 800 milionů dolarů. „Teď je třeba ohromně populárním tématem věda a výzkum a umělá inteligence, emirátské ministerstvo již v této oblasti s naším spolupracuje, takže zde bych viděl velké příležitosti,“ řekl pro INFO.CZ Foubík.

O potenciálu v oblasti vědy a výzkumu nových technologií mluvil i náměstek ministra průmyslu a obchodu Jan Dejl i ředitel Dubajské obchodní komory Hamad Buamim. Ten za nejperspektivnější oblasti vzájemné spolupráce považuje oblast komunikačních technologií a cloudových služeb, automobilový průmysl, obchod se zdravotnickou technikou a výstavbu infrastruktury. „Výstavba v Dubaji probíhá závratným tempem, což by jistě mohlo být atraktivní i pro české stavební společnosti,“ řekl.

Podle náměstka dubajského ministra průmyslu a obchodu Mohammeda Shehiho považují Emiráty Česko za jednu z nejslibnějších destinací pro byznysovou spolupráci vůbec. Generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal zase zmiňuje, že Emiráty mají v regionu pověst nejspolehlivějšího partnera a můžou sloužit jako vstupní brána pro obchod s dalšími zeměmi Blízkého východu.

Má to ale i svá úskalí. „Je to úplně jiné, než na co jsme zvyklí v Evropě, něco je jednodušší, něco naopak složitější. Podnikatelé a společnosti by se měli připravit na to, že založit firmu v Dubaji není otázka pár tisíc korun a několika málo dní jako v Česku, musíte mít kancelář, místní obchodní licenci a jen ty nejzákladnější náklady představují kolem půl milionu korun a to každý rok,“ vysvětluje Pavel Foubík. „Oněch 500 tisíc korun je jen základ pro existenci firmy, u firem se zaměstnanci jsou to milionové částky, přesto je to ale pro mnoho firem silně rentabilní,“ uzavírá.