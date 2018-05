ČD vybaví vlaky bezpečnostním systémem ETCS za 4,7 miliard. Opatření má ochránit cestující před vznikem nehody

České dráhy (ČD) vyhlásily šest soutěží na vybavení svých vozů evropským zabezpečovacím systémem ETCS. Předpokládaná hodnota všech soutěží by měla činit 4,7 miliardy korun. Společnost to dnes oznámila v tiskové zprávě. České dráhy chtějí v příštích letech instalovat ETCS až do 468 současných vozidel 24 různých řad. Nové vlaky, které dráhy teprve chystají pořídit, by už měly mít systém v základní výbavě.