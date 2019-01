Čeká nás dramatický rok, do listopadu se ukáže, míní historik Žáček

Podle historika a poslance ODS Pavla Žáčka nás čeká dramatický rok. Česko letos oslaví třicet let od sametové revoluce, podle Žáčka by proto mohlo být silným tématem vyrovnání se s komunistickou minulostí. Historik také míní, že rok 2019 by mohl kvůli jeho zdravotnímu stavu mohl být zlomový i pro prezidenta Miloše Zemana. Dostal Miloš Zeman k Vánocům dárky od čínské firmy Huawei? A v čem sedl premiér Babiš čínskému velvyslanci na lep?