Celníci by mohli EET kontrolovat pod falešnou identitou, navrhuje ministerstvo. Prý kvůli bezpečnosti

Celníci by od příštího roku mohli mít možnost vystupovat pod falešnou identitou třeba i při kontrolách elektronické evidence tržeb (EET) nebo hazardních her. Ministerstvo financí záměr začlenilo do navrhovaného balíčku zákonů o daních pro rok 2019. Doklady s falešnou identitou mohou celníci využívat už dnes, ale jen při vyšetřování trestných činů, kdy zasahují podobně jako policie. Informaci dnes zveřejnily Hospodářské noviny.