Češi jsou tradičně politicky vlažní. Protesty ukazují, že se děje něco vážného, míní Cabada | info.cz

O to výraznějším fenoménem pak podle něj jsou taková protestní shromáždění, která trvají delší dobu a postupem času sílí. „V této souvislosti myslím nejsou srovnání s atmosférou listopadu 1989 nijak přehnaná, byť samozřejmě nelze srovnávat totalitní realitu komunistického Československa druhé poloviny 80. let s nynější situací demokratických institucí,“ uvažuje politolog. Nicméně právě masové protesty podle jeho slov naznačují obavu části občanů z toho, že je demokracie oslabována či dokonce ohrožena.

A jak hodnotí požadavek organizátorů, kterým není nic menšího, než demise předsedy vlády Andreje Babiše? Označuje ho za legitimní. „Je legitimizován nejen rostoucím množstvím protestujících a současně pochybami o vhodnosti setrvání Andreje Babiše v pozici předsedy vlády, ale také dalšími faktory. Můžeme je označit za kulturně-politické. Mnoha aktérům a mnoha občanům se zdá být nevhodné, aby osoba zatížená množstvím skandálů, problematických kauz a dokonce trestním stíháním vedla vládu, jež je orgánem s mnoha kompetencemi.“



Cabada upozorňuje, že požadavkem demonstrantů není, aby vznikla sněmovnou nelegitimizovaná vláda, nýbrž to, aby v čele vlády sestavené znovu hnutím ANO jako hlavním aktérem, stál jiný politik nominovaný tímto hnutím. „To zdůrazňují jak hlavní organizátoři protestů, tak i pět opozičních stran, jež iniciují hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Ústava totiž neumožňuje změnit premiéra bez tohoto kroku, jedině že by on sám naznal, že z funkce odstoupí,“ vysvětluje politolog.



Premiér Babiš ovšem něco podobného odmítá. „Ať již proto, že považuje svou vládu za zcela legitimní, anebo proto, že mu hnutí ANO fakticky patří a považuje za nepřípustné, aby roli předsedy vlády přepustil komukoli jinému. Tato tvrdošíjnost samozřejmě opět stupňuje občanskou angažovanost a protesty proti Andreji Babišovi,“ upozorňuje Cabada. Babiš přitom volí tu nejpříjemnější strategii – buď své problémy bagatelizuje, případně je přímo označuje za smyšlené či vykonstruované. Otázka ovšem je, jak dlouho si s tím může vystačit.

„Bagatelizace vlastních problémů a naopak četné paušální a ničím nepodložené útoky na všechny politické oponenty jsou klasickou výbavou populistických politiků, Andreje Babiše nevyjímaje,“ komentuje jeho strategii politolog a připomíná, že svou politickou kariéru postavil na sdělení, dle kterého „všichni kromě něj kradou“ a jedině on je skutečným bojovníkem proti korupci. „Nejen ve světle jeho současných problémů je to samozřejmě sdělení velmi zavádějící, nicméně jasně vidíme, že na relativně velkou část společnosti může fungovat,“ připomíná politolog.



A dodává: „Jak dlouho, to je velkou otázkou. Opakovaně jsme viděli, že česká společnost umí rychle opustit své dosavadní favority, že z politiků s největší podporou se během měsíce stanou politici, které téměř celá společnost nemůže vystát. I to – tedy pragmatismus a poměrně snadné přeběhy na druhou stranu – je pro českou společnost charakteristické, jak ostatně opět ukázal i listopad 1989. Tedy neumím předjímat, do kdy si Andrej Babiš dokáže udržet podporu významné části veřejnosti (což není většina), ale určitě si téměř neomezeně bude užívat podpory svého hnutí, stejně jako prezidenta.“



Podle politologa v takové situaci nelze čekat nějaké zmírnění napětí nebo opadnutí protestních nálad. Navíc se v danou chvíli jeví být značně pevným také blok složený z hnutí ANO, ČSSD a KSČM. Nedrolí se poslanecký klub hnutí ANO, ČSSD z koalice také neodchází a komunisté jsou – snad po prezidentovi Miloši Zemanovi – možná vůbec nejspolehlivější spojenec Andreje Babiše. Premiér má navíc v záloze většinu s komunisty a SPD.

Existuje tedy cesta ke změně požadované demonstranty? „Domnívám se, že neexistuje,“ reaguje Cabada. Za jedinou možnost nyní označuje porážku hnutí ANO a bloku jeho spojenců (KSČM a SPD) ve volbách. „Co se týče ČSSD, její role je nezáviděníhodná – vedení strany dobře ví, že když z koalice odejde, Babišova vláda se opře o podporu SPD,“ upozorňuje politolog. „A pokud ČSSD v koalici zůstane, stejně společnost toto gesto neocení jako snahu Andreje Babiše brzdit,“ doplňuje.

Babiš se podle Cabady navíc jeví jako naprosto neomezitelný hegemon současné české politiky. „Je zjevné, že pochopil řízení vlády jako kolektivního orgánu, jak ho předpokládá Ústava, jako zastaralé. A tak ji řídí z pozice neomezeného pána všech agend a ministerstev.“ S tím pochopitelně souvisí také na středu naplánované hlasování o nedůvěře vládě, které tento týden iniciovaly opoziční formace, a které nebude skoro jistě úspěšné.



Cabada nicméně upozorňuje, že opozice příliš ústavních nástrojů nemá. „Je tudíž pochopitelné, že chtějí využít tento, i když bude zjevně neúspěšný. Nicméně souhlasím s tím, že hlasování o vyslovení nedůvěry vládě umožní ukázat na to, kdo Andreje Babiše podporuje a kdo nikoli. Možná to nevypadá jako důležité právě dnes, ale pro další politický vývoj je to zásadní krok,“ uzavírá politolog.