Češi proti koronaviru: Češky v Austrálii šijí roušky pro ostatní | info.cz

V seriálu INFO.CZ jsme pro vás na každý den připravili rozhovor s Čechy, kteří zůstali v zahraničí během pandemie koronaviru. Každému jsme položili stejné otázky. Markéta Stehlíková přijela do Austrálie na rok studovat angličtinu. Dnes, o patnáct let později, v Sydney vychovává dvě děti. Jaké jsou tam tresty za nedodržování nařízení a co dělají její kamarádky z české komunity?