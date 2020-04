Češi proti koronaviru: Kdo na Srí Lance poruší zákaz vycházení, hned jde do vězení nebo k soudu | info.cz

Jak je země, v níž žijte, zasažená nákazou koronavirem?

Srí Lanka má 22 milionů obyvatel. Celkově zde bylo zjištěno skoro 300 nakažených, ale z toho se už 96 osob uzdravilo a 7 zemřelo na základě dalších závažnějších onemocnění.

Jaká jsou v zemi opatření?

Asi před měsícem vláda vydala zákaz vycházení pro celý ostrov a vždy každých 4-6 dní bylo povoleno vycházení na necelý den, aby si lidé mohli nakoupit. Všichni chodili v rouškách a do obchodů byl vpouštěn pouze omezený počet lidí. Ostatní čekali frontu venku, někdy i dvě hodiny. Ve více zasažených nebo neukázněných regionech nebylo vycházení povoleno vůbec. Po vesnicích jezdila auta, která prodávala zeleninu, vajíčka, pečivo a fungoval i dovoz jídla domů ze supermarketů a restaurací.

Od pondělí 20. dubna je zákaz vycházení zrušen a nesmíme vycházet pouze v noci. Otevřely se úřady, obchody a dokonce i obchod s alkoholem, který byl už měsíc zavřený. Což byl přes sinhálský Nový rok (13. 4.) docela problém. Letiště je uzavřeno pro všechny přílety do země. Ze začátku bylo otevřené, ale začalo se vracet velké množství místních (hlavně z Itálie) a utíkali pryč z karantény, proto vláda letiště uzavřela. Začalo se budovat nové karanténní centrum na severu země, na ostrově Delft, kam do budoucna plánují posílat všechny nakažené. Srí Lanka se tak bude moci rychleji otevřít zpět turismu, který tvoří hlavní příjem země a mnoha obyvatel.

A jaká je zde atmosféra?

Hodně sleduji dění v ČR a jsem v kontaktu s rodinou. Mám pocit, že všichni hrozně panikaří. To tady ne, všichni jsou v klidu, nakoupí si a jsou doma. Když jsem dojížděla poslední okruh s našimi klienty, tak ve všech hotelech už recepční nosili roušky a po příjezdu nám dezinfikovali ruce a měřili teplotu. Výhodou bylo, že nikde nebylo moc lidí, takže jsme si užili památky jako před pár lety – bez turistů. Ale národní parky a botanické zahrady byly uzavřeny rychleji, takže jsme museli program poupravit. Poslední den cestou na pláž na nás na horách místní pokřikovali „korona korona“, mysleli si, že ji máme my. Protože v mediích proběhla zpráva, že nákazu přivezli turisti, ale italští a pouze první případ. To bylo poprvé, kdy jsem měla pocit, že je na Srí Lance korona. Vím, že na některých místech turisty vůbec nechtěli a hotely začaly rušit rezervace a uzavírat se.

Máte povinné nošení roušky? Případně nosíte ji dobrovolně a jak v tom případě na vás reaguje okolí?

Když jdeme ven, tak roušku máme. Na některých místech je policie a armáda a kontrolují nošení roušky, ale hlavně ve městech, kde je více lidí pohromadě. Jinak na pláž a po vesnici chodíme bez roušek. Zajímavé bylo, že v televizi ve zprávách běželo video natočené v Praze o nošení roušek, docela mě to potěšilo. Spoustu mých srílanských kamarádů mi to pak poslalo, že je to moje země a jak to děláme dobře.

Když sledujete situaci v Česku, je na tom podle vás lépe než země, v níž se nacházíte?

Bohužel ne, cítím se daleko bezpečněji na Srí Lance a to už kvůli počasí – v teple a vlhku se prý virus rozšiřuje pomaleji, ale hlavně protože to má vláda pevně pod kontrolou. Kdo poruší zákaz vycházení, hned jde do vězení nebo k soudu. Všem nařídili „home office“ a monitorují situaci. V okamžiku, kdy někde není situace kontrolovatelná, pošlou tam armádu, aby situaci uklidnila. Pokud je na ulici více lidí, pak prodlouží zákaz vycházení. Zřídili centra, kam vozí všechny do karantény a dělají jim testy. Opravdu to funguje.

Onemocněl někdo z vašich přátel nebo kolegů?

O nikom nevím a věřím, že to tak i zůstane.

Co byste vzkázal/a lidem v Česku?

Dodržujte všechna nařízení, čtěte názory odborníků a nenechte se manipulovat médii. A hlavně buďte v bezpečí.