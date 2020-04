Češi proti koronaviru: Řekové považují svého epidemiologa za spasitele | info.cz

Jak je země, v níž žijte, zasažená nákazou koronavirem?

Schválně jsem čekala na dnešní zpravodajství ministerstva zdravotnictví. Každý den v 18.00 nás informuje profesor epidemiologie Sotiris Tsiodras. Jeho jméno zmiňuji úmyslně, protože bez tohoto člověka by velice pravděpodobně Řecko bylo v podobné situaci jako Itálie či Španělsko. Všichni ho zde považují za našeho zachránce, stejný názor zastávají i v zahraničním tisku. Je o něm napsáno již dost pochvalných článků. Takže k dnešnímu dni (rozhovor vznikal 11. dubna, pozn. red.) máme v zemi 2081 případů, 93 mrtvých, 72 na přístrojích. Zhruba 19.000 bylo provedených testů.

Jaká jsou v zemi opatření?

11.3. byly zavřeny školy, (zároveň i sportoviště... To podotýkám, protože jsem trenérka basketbalu a od té doby sedím doma) o tři nebo čtyři dny později byla nastolena karanténa a s ní spojené omezení pohybu. Kdo jezdí do práce, musí mít potvrzený papír od zaměstnavatele neustále při sobě s popisem práce a přesnou pracovní dobou. My, co jsme doma, si na každý pohyb musíme poslat sms státu, který nám ten daný pohyb potvrdí. Máme šest možností:

1. návštěva lékaře nebo lékárny

2. supermarket

3. banka

4. pohyb za účelem pomoci ( např. nákup rodičům, kteří žijí odděleně)

5. pohřeb, křtiny, svatba (ty poslední dvě jsou stejně zrušené)

6. vycházka se psem, fyzický pohyb (běh, procházka)

Takže já si každé ráno napíšu sms ve formě: 6 yveta kopatskova a musím udat adresu bydliště. Počkám, až mi přijde odpověď, a pak můžu jít se psem ven. Musím s sebou mít tu danou sms (tedy mobil) a občanský průkaz pro případ kontroly. Můžu se pohybovat jen kolem mého bydliště, tedy například nemůžu sednout do auta a jet se psem na procházku k moři. Pracující, pokud chtějí po práci do obchodu, musí si také nejdřív napsat sms. Za porušení se platí pokuta ve výši 150-300 eur. Je zákaz přejíždět ze čtvrti do čtvrti (jen pokud jedu do práce) a z okresu do okresu samozřejmě také. Pokuta za tato porušení? Například čtyřčlenná rodina chce jet na chalupu... Na hlavu v autě 300 eur, celkem 1200 eur. Ale pořád jsme na tom lépe než Španělsko, kde se pokuty pohybují mezi 3000 až 5000 eur.

A jaká je zde atmosféra?

O atmosféře vám toho moc nepovím, protože sedím doma a vím, co se děje jen z televize anebo internetu. Mám pocit, že si lidé zvykli, pokud se dá zvyknout na tento stav. Máme teď pěkné počasí, které by mělo vydržet, a tak sedíme na balkonech. Krásně vidíte, jak někdo cvičí, jiný pije kafe, čte knížku. Neslyšela jsem, že by se někdo bouřil proti těmto opatřením a jsme spokojení, že jsme opravdu nedopadli jako v Itálii.

Máte povinné nošení roušky? Případně – nosíte ji dobrovolně a jak na vás reaguje okolí?

Rouška... Velké téma... Když začala karanténa, chtěla jsem si koupit roušku, ale byla nedostatkové zboží! Tak jsem si podle českých rad ustřihla jednu z trika, kterou peru. Podle vyhlášení ministerstva rouška ani rukavice nejsou povinné. Roušku musí nosit zaměstnanci v nemocnicích a nakažení, anebo jinak nemocní lidé. Ze začátku jsem roušku nosila i se smetím, později v jednom z těch večerních zpravodajství jsme se od pana Tsiodra dozvěděli, že používání roušky u zdravých lidí může mít i opačný efekt, tedy že se jejím špatným používáním můžeme nakazit. On nám to vždycky perfektně vysvětlí. Od té doby je lidí s rouškou daleko méně. To stejné nám řekl i o rukavicích. Je přísným zastáncem toho, že je třeba si neustále umývat ruce, pokud možno omezit dotyky obličeje a použít masku a rukavice jen v uzavřených prostorech, kde je více lidí, například v obchodech. A samozřejmě stále udržovat odstup 1,5 až 2 metry.

Když sledujete situaci v Česku, je na tom podle vás lépe než země, v níž se nacházíte?

Myslím, že Řecko a Česko jsou na tom velice podobně, a hlavně dobře ve srovnání s jinými státy, z čehož mám dvojnásobnou radost, protože všichni moji příbuzní a milí kamarádi žijí v Česku. Řecko má méně případů, což může vyplývat z procenta testování.

Onemocněl někdo z vašich přátel nebo kolegů?

Naštěstí ne!

Co byste vzkázala lidem v Česku?

Lidi, buďte doma, umývejte si pořád ruce a mějte dobrou náladu!