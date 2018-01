Češi si neuvědomili svou malost, píší o rozpadu federace slovenští novináři

Rozdělením československé federace na konci roku 1992 váha obou nových států dramaticky klesla, ačkoliv v očích Slováků paradoxně stoupla, protože jako národ byli povýšeni do kategorie sice malého, ale vlastního státu. Češi naopak do této kategorie spadli, aniž si to pořádně uvědomili, napsal dnes slovenský list Denník N. Podle listu Pravda zánik československé federace (ČSFR) byl z geopolitického hlediska výhodný pro Čechy.