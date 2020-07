Česká pomoc ekonomice patří v EU k průměru, jasně dominují Němci | info.cz

Přímá pomoc, kterou český stát nasměroval do propadající se ekonomiky, se v rámci Evropské unie nijak nevymyká. Podle statistik, které zveřejnil think tank Bruegel, Evropská centrální banka a OECD, celková vládní podpora v Česku představuje 18 procent HDP. Za Českem zaostaly i téměř všechny země v regionu.

Polská vláda pomáhá po Češích ve střední Evropě nejvíc. Na pomoc poslala takřka 12 procent HDP, Maďaři devět procent HDP, přičemž u nich veškerou pomoc představují v podstatě jen garance za úvěry a odklady splátek. U Slovenska není dostatek dat, aby se dala pomoc srovnávat s ostatními zeměmi.

Česko může těžit i z pomoci, kterou ekonomice poskytují Němci. Ta u našich západních sousedů dosahuje 48 procent HDP, přičemž celých 13 procent HDP představuje takzvaný přímý fiskální stimulus, tedy přímo poslané peníze firmám či jednotlivcům. V Česku je tento podíl tři procenta HDP.

Bez zajímavosti není, že druhou největší pomoc ekonomice poskytla italská vláda, a to ve výši 44 procent HDP. U země, která bojuje s velkým státním dluhem to je poměrně překvapivé, na druhou stranu je Itálie také jednou z nejvíce zasažených zemí světa.

Příliš „vyskakovat“ si nemohou Řekové, které neustálé tíží obrovské dluhy. Zejména z toho důvodu jejich vládní pomoc nepřekročila čtyři procenta HDP.

Pokud Češi v něčem na první pohled zaostávají, pak je to objem bankovních garancí a odkladů splátek. Ten dosahuje dvou procent HDP, což je podprůměrné číslo. Je to do značné míry dáno i historicky opatrnějším přístupem místních bank.