České dráhy chtějí nové vlaky za 10 miliard. Rekordní nákup mají rozhodnout už zítra

Už zítra by špičky Českých drah měly rozhodnout o největším nákupu v novodobé historii společnosti. Národní dopravce zvažuje koupi šedesáti nových vlaků pro regionální dopravu, jejichž cena by se mohla vyšplhat až na deset miliard korun. Zatím však není jasné, jak by dopravce tento obchod financoval – tím spíše, že společnost už nyní dluží okolo 30 miliard korun.

České dráhy se podle informací INFO.CZ pustily do velkých nákupů. Investice do šedesáti nových vlaků pro regionální dopravu by mohla dosáhnout až deseti miliard korun a hravě by trumfla prozatím největší nákup Českých drah – sedm Pendolin v ceně 4,5 miliardy korun.

České dráhy se zatím k případnému nákupu, využití či ceně nových vozů nechtějí vyjadřovat. „Informace z Řídicího výboru ČD budu moci komentovat až po skončení jeho jednání,“ uvedl na dotaz INFO.CZ Radek Joklík, vedoucí tiskového oddělení Českých drah.

V případě schválení nákupu se nicméně očekává, že tendr bude vyhlášen ještě letos. Ostatně, České dráhy budou letos soutěžit ostošest. Podle informací INFO.CZ by totiž měly vyhlásit tendry až za 35 miliard korun. V části těchto soutěží půjde o vlaky, v části o vozidla nezávislé trakce a částečně o nové vagóny.

Otázka je, kdo to všechno zaplatí. V kase Českých drah je pořádná díra – celkové závazky společnosti dosahují asi 30 miliard korun a jen platba úroků z této sumy firmu vyjde na zhruba miliardu ročně. Dráhy argumentují tím, že by uzavíraly rámcové smlouvy, podle kterých by případný nákup závisel na dostupnosti peněz.