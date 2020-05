České nemocnice neumí bojovat se superbakterií, pacienti zbytečně umírají na zápal plic | info.cz

Když chtějí filmoví tvůrci zdůraznit dramatičnost situace, zpravidla nechají z hlavního hrdiny, jenž se nešťastnou náhodou ocitne v nemocnici, trčet co nejvíc hadiček. Realita je jen o něco málo lepší. Nicméně jsou to právě tyto zdravotnické prostředky, jimiž se do těla pacienta vnáší superodolná bakterie XCRAB. Pacienti se obvykle nakazí kvůli zavedené umělé podpoře dýchání, protože bakterie se ráda usazuje na plicích a vede mimo jiné k zápalu plic a potenciálně i k úmrtí.

„Není to sice tak, že když je jeden pacient zasažen, tak vymře celá nemocnice, ale nakazí se obvykle i všichni ostatní na oddělení a v celém špitále. U těch odolnějších to vede ‚jen‘ k prodloužení léčby, u těch více oslabených až ke smrti. Je to jako s koronavirem: u vážně nemocných stačí jedna ‚kapka‘, aby se všechno zvrtlo, u těch s lepší imunitou bakterie způsobí vleklé potíže a lidé se dlouho neuzdravují, ač by měli. Přičemž největší nebezpečí je v tom, že na ni prakticky neexistuje léčba,“ říká profesor Alexandr Nemec ze Státního zdravotního ústavu, který sleduje růst odolnosti této bakterie už od počátku devadesátých let.

„Přitom ještě v osmdesátých letech tato bakterie nikoho nezajímala, byl to běžný a nikoliv nebezpečný patogen. Jenže růst její odolnosti je velmi rychlý,“ dodává.

Správně se XCRAB jmenuje Acinetobacter baumannii a patří k nejvýznamnějším mikroorganizmům komplikujícím nemocniční péči, tedy způsobujícím takzvané nozokomiální infekce. Proč? Je totiž schopná tak účinně vyvíjet rezistenci k antibiotikům, že ji v roce 2017 zařadila Světová zdravotnická organizace na první místo v seznamu nebezpečných bakteriálních patogenů, pro něž mají farmaceutické firmy prioritně vyvíjet novou léčbu. A Česko patří do čela evropských zemí, kde se bakterie v hojném počtu vyskytuje.

„Mám svou teorii, proč tomu tak je, ale mohu se jen domnívat, důkazy nejsou. Nicméně není normální, aby jinde dokázali bakterii izolovat na jednom oddělení, kde se objeví, zatímco v Česku to na mne spíše působí, že jsme celá republika jako jedna velká nemocnice, protože se přenáší různými převozy pacientů z jedné nemocnice do druhé,“ říká Alexandr Nemec.

Podle něj totiž na rozdíl od například severských zemí nemáme tak dobře vyvinuté a dodržované standardy, počínaje výběrem dezinfekce, správným postupem při dezinfekcí, až například po dodržování základní čistoty, jako je mytí rukou. „On ten Semmelweiss, který učil zdravotníky mýt si ruce kvůli bakteriím, měl pravdu a já to svým studentům při výuce vždy zdůrazňuji: mytí rukou je nutný základ,“ dodává epidemiolog.

Kvůli nozokomiálním infekcím umírají pacienti v nemocnicích zcela zbytečně

Státní zdravotní ústav proto nyní prosí nemocnice o spolupráci. Potřebuje zmapovat výskyt bakterie po celé zemi. „Poznání rozsahu a povahy problému XCRAB v Česku je vzhledem k možné závažnosti dopadu na kvalitu nemocniční péče nezbytné. Zahajujeme proto monitorování výskytu a populačně-genetických vlastností XCRAB a obracíme se mikrobiologické laboratoře s žádostí o zasílání vzorků CRAB,“ uvádí Martina Maixnerová z Laboratoře bakteriální genetiky.

Z dřívější studie Státního zdravotního ústavu, která proběhla na vzorku 1615 pacientů s plicní ventilací, se ukázalo, že situace v Česku skutečně není růžová: ve studii byla některá z nozokomiálních infekcí zjištěna celkem u 369 pacientů, u 493 pacientů se vyskytovalo dokonce více druhů nebezpečných bakterií. Kvůli komplikacím, které tyto nemocniční nákazy způsobují, přitom v Česku umírá několik tisíc lidí ročně, vlastně zbytečně.