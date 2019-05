Česko chce zabodovat v umělé inteligenci. Jako jeden z mála států EU má vlastní strategii | info.cz

"Já jsem před pár měsíci zahájil osobní aktivitu s cílem získat evropský superhub pro umělou inteligenci, jednám se všemi hlavními představiteli Evropské unie a přesvědčuji, že jsme v této oblasti na světové špičce. Připravujeme nyní s místopředsedou vlády Havlíčkem základní obrysy hospodářské strategie a umělá inteligence tam bude mít významné místo," řekl novinářům předseda vlády Andrej Babiš.

"Máme velkou šanci využít špičkový český výzkum v této průlomové technologii, jako klíčový nástroj pro naši budoucnost. Zařazujeme se tím mezi evropskou technologickou elitu, která bude udávat nejen směr v oblasti průmyslu, ale stává se rovněž významným světovým hráčem v budování kybernetické bezpečnosti, abychom se tak postavili velké globální hrozbě, jako je krádež dat," dodal místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Nová strategie je především vstupenkou ČR pro zapojení do aktivit na úrovni EU, která si vytkla za cíl dohnat náskok, který mají dnes především Spojené státy a Čína. "Klíčový první krok je snaha vybudovat v Praze Evropské centrum excelence v AI, tedy sídlo jedné z chystaných čtyř evropských výzkumných sítí. To by pomohlo vytvořit z Česka a celého regionu jeden ze světových AI hubů, ze kterého by těžila i ostatní oborová centra v Česku a celé Střední Evropě," vysvětlil náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko, jenž se svým týmem strategii připravil. Česko si vznik Evropského centra excelence v AI vytyčilo za krátkodobý cíl, kterého je reálné dosáhnout do roku 2021. Strategie obecně počítá s krátkodobými (právě do roku 2021), střednědobými (2027) a dlouhodobými (2035) cíli.