Česko letos poprvé zažilo tropy, teploty na východě země přesáhly třicítku

Letos poprvé teploty v Česku překonaly tropickou třicítku, a to na čtyřech stanicích na severní Moravě a ve Slezsku. Zatímco severovýchod země dnes zažil horký den, na západě Čech teploměr vyšplhal jen k 16 stupňům. Ze 147 stanic měřících alespoň 30 let padly rekordy na 27 z nich, většinou z roku 2002 a takřka výhradně na Moravě a ve Slezsku. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to uvedl na svém webu. Odpoledne zasáhly sever Moravy nebo jih Čech bouřky, které mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, krupobitím či nárazy větru.