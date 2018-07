Česko poskytne Bosně 25 milionů Kč na boj proti nelegální migraci. Peníze poslouží k nákupu vybavení

Česko poskytne Bosně 25 milionů korun na boj proti nelegální migraci. Novinářům to po dnešním zasedání vlády řekl premiér Andrej Babiš (ANO). O poskytnutí pomoci jednal na konci června s bosenskými představiteli český velvyslanec v Sarajevu Jakub Skalník. Peníze by měly pomoci bosenské policii k nákupu lepšího vybavení pro ostrahu hranic.

Ministerstvo vnitra v tiskové zprávě uvedlo, že od začátku roku do 21. června přišlo do Bosny přes 7000 migrantů, z toho 2500 jich stále zůstává na území státu. Každý týden nyní do Bosny a Hercegoviny přichází 400 až 600 migrantů, a to především přes hranice se Srbskem. "Je tedy zřejmé, že skrze Bosnu a Hercegovinu nyní vede nová migrační trasa směrem do Evropské unie. Dlouhodobou prioritou ministerstva vnitra je udržet západobalkánskou trasu uzavřenou," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Peníze využije bosenské ministerstvo bezpečnosti na nákup potřebného technického vybavení v oblasti ochrany hranic, jako jsou termokamery, dalekohledy, drony, baterky či detektory srdečního tepu, uvedlo vnitro. České ministerstvo peníze uvolní prostřednictvím programu nazvaného Pomoc na místě.

Česko už v minulosti finančně podpořilo balkánské státy v boji proti nelegální migraci. Letos v březnu vláda schválila 25 milionů korun pro Makedonii na posilování tamního azylového a migračního systému. Loni za stejným účelem poskytlo Česko Makedonii 28 milionů korun a Srbsku 27 milionů korun. Do balkánských zemí také opakovaně vyjíždějí čeští policisté, kteří pomáhají tamní pohraniční policii.