Český ekonom radil KLDR, jak privatizovat. Je tam všechno jinak, než jsem si myslel, vzpomíná

Začneme chystaným summitem amerického prezidenta se severokorejským vůdcem. Vy radíte právě KLDR, jak se dobrat transformace národního hospodářství. Jak jste k tomu přišel?

Jako někdejší strůjce privatizace u nás jsem každou chvilku, stále méně často, zvaný nejrůznějšími institucemi, abych pohovořil o odstátnění hospodářství. V tomto případě to byla Evropská unie, respektive Německo, které se rozhodlo, že na Korejský poloostrov vyveze svoje sjednocovací know-how a transformaci řekněme reálného socialismu. Celý svět má teď pocit, že Severokorejci jsou na řadě. A Klaus kdysi řekl, že tam musí poslat radikálního Třísku. Tak poslali. Byli jsme tři experti, Švéd, Rakušák a moje maličkost, a měli jsme jim říct, co by s tím šlo dělat.

Teď jste mi z ruky vyrazil otázku, zda nemáte etický problém pomáhat diktátorskému režimu s koncentráky pro jeho odpůrce?

Podívejte, při mých návštěvách Severní Koreje jsem byl u vytržení, jak je tam všechno jinak, než jsem si myslel. Na letišti vám sice odeberou mobil a prošacují vás, ale pak se dostanete do míst a do prostředí, kde fakt nemáte pocit, že jste v koncentráku. Ale ještě k tomu mému poradenství: následně se někdejší jihokorejský velvyslanec v ČR rozhodl, že v těch debatách budeme pokračovat, a vytvořil skupinku, ve které byli lidi jako Jiří Rusnok, Jan Fischer, Saša Vondra, já. Občas jsme se scházeli a vysvětlovali mu, že sjednocování obou Korejí à la Německo je problém – i tam to byl a ještě je ohromný problém. A také, že se budou potýkat s minulostí Severokorejců, s vyřizováním účtů se starými strukturami. Když jsme začali, tak pan velvyslanec pravil cosi jako „my je všechny pošleme do Haagu, k soudu pro lidská práva“. Já na to: „Pozor, je jich pětadvacet miliónů a tahle metoda likvidace starých struktur se například v Iráku strašně nepovedla“. Když jsme se sešli naposledy, tak jsem se k tématu vrátil a od něj slyším, že už to není aktuální. Ty struktury jsou prý už za vodou, mají svoje eseróčka. Jinými slovy, proces transformace tam probíhá úplně jinak, než my si představujeme.

