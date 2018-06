Český průmysl i občané na klimatických změnách prodělávají, řekl na eventu INFO.CZ Skalka

Kdyby Česká republika ze dne na den přestala vyrábět elektrickou energii z fosilních paliv, na globální emise CO2 by to mělo jen minimální vliv. „V ročním úhrnu by emise klesly o 0.16 procenta, to by například Čína vyprodukovala za dva dny,“ řekl na eventu zpravodajského serveru INFO.CZ týkajícího se klimatických změn Michal Skalka, ředitel společnosti Sev.en Commodities.