Čeští vojáci odjedou do pobaltské mise ve čtvrtek. V Lotyšsku budou v mnohonárodním praporu pod vedením Kanady

První čeští vojáci do pobaltské mise v rámci předsunuté přítomnosti NATO (Enhanced Forward Presence - EFP) odjedou ve čtvrtek. V Lotyšsku budou příslušníci minometné čety půl roku působit v mnohonárodním praporu pod vedením Kanady. Další čeští vojáci do Pobaltí odjedou na konci června a začátku července, mechanizovaná rota o velikosti do 230 lidí se zapojí v Litvě do praporu pod vedením Německa.