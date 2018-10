Chovatelka, kterou uštkla jedovatá mamba, zůstává v umělém spánku. Had je stále na útěku

Smrtelně jedovatá mamba zelená, která unikla v úterý večer v pražských Hlupočepích v ulici V Bokách I, se do nástrah nechytila. ČTK to dnes řekl policejní mluvčí Jan Rybanský. Kriminalisté se specialisty na odchyt hadů pokračují v pátrání, podle nich je had stále v domě, dodal. Jeho obyvatele policie evakuovala. Třicetiletá žena, pravděpodobně majitelka mamby, kterou had uštkl, je dosud v umělém spánku, její stav zůstává vážný, řekl dnes ČTK mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze Filip Brož.