Chyba Zemana: Kdyby z Babiše neudělal premiéra, vládu s důvěrou už máme, říká Sklenák

Ať už vyjednávání o vládě dopadne jakkoli, bude poslanecký klub sociální demokracie jednotný?



Věřím tomu, že ano. V patnácti lidech si nemůžeme dovolit ten luxus být nejednotní. My v tuto chvíli ještě pořád nevíme, jak vyjednávání dopadnou a pokud budeme vládní stranou, zatím ani neznáme obsah koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády. Avšak právě proto, že z poslaneckého klubu ČSSD zaznívají různé názory, tak věřím, že si jsou naši vyjednávači vědomi, že musí postupovat tak, aby klub zůstal jednotný.

Na druhou stranu třeba Milan Chovanec poskytl předevčírem rozhovor deníku Právo, ve kterém se o vyjednávání s hnutím ANO vyjadřoval poměrně kriticky…



Nechci komentovat výroky svých kolegů. K celé věci osobně přistupuji tak, že si sjezd sociální demokracie zvolil nové vedení, a to má nyní odpovědnost za vyjednávání. A až tato jednání skončí, tak předstoupí před své kolegy a zeptají se, zda má daným směrem sociální demokracie jít, anebo nikoli. Takže teď si myslím, že by měli mít prostor k vyjednávání a ke své práci. A pak se uvidí.



Faktem ale je a z části tím mohlo být motivováno i včerejší vystoupení senátorů ČSSD, že se blíží senátní a komunální volby a vy budete muset voličům vysvětlit, proč jste nakonec do vlády s Andrejem Babišem vstoupili. Jaké pro to máte připravené argumenty?



Ty úvahy jsou samozřejmě velmi složité, a proto také v ČSSD zaznívají různé názory. Na jedné straně jsme utrpěli loni na podzim volební porážku, a proto směřovaly první úvahy jednoznačně k tomu, že bychom měli přijmout opoziční roli. Ostatně po takovém debaklu jde o obvyklý postup. Na druhou stranu se ukazuje, že varianty vládního uspořádání bez sociální demokracie by mohly být pro vývoj naší země nebezpečné.

Osobně bych zmínil například riziko spočívající v ohrožení veřejnoprávních médií. Všichni jsme opakovaně zaznamenali názory komunistů, Tomia Okamury a jeho SPD a konec konců také pana prezidenta, podle kterých by Poslanecká sněmovna neměla schválit výroční zprávy České televize, což je způsob, jak docílit odvolání Rady ČT, případně i vedení veřejnoprávní televize. Pokládám to za velmi nebezpečný scénář. Pokud by se takto postupovalo, může se z České televize brzo stát Soukupova televize Barrandov 2.



Tohle a mnohé další zvažujeme. Myslím si také, že byla chyba, když prezident republiky ihned po volbách jmenoval premiérem Andreje Babiše, aniž by měl zajištěnou většinu v dolní komoře. Nebyl to obvyklý postup. Osobně věřím tomu, že kdyby vládla Sobotkova vláda do té doby, než by se na půdě Poslanecké sněmovny nějaká většina vytvořila, tak bychom v tuto chvíli tu většinu už měli. Všichni by totiž byli podstatně více motivování jednat.



S tím, co říkáte, souvisí mimo jiné váš požadavek na odvolání zástupců SPD z čela sněmovny a poslaneckých výborů…



Toto je otázka na naše vedení, které vyjednává s hnutím ANO. Já počkám na to, jaký bude výsledek těchto jednání. V tuto chvíli nechci naše případné požadavky tímto směrem komentovat.

A jak vnímáte postup Andreje Babiše a hnutí ANO celkově? Jaroslav Faltýnek včera otevřeně řekl, že vám už ustoupili dostatečně. Jejich pozice je podle všeho taková, že považují nabídku pěti ministerstev včetně vnitra za velkorysou a na další požadavky už tudíž nebudou ochotni přistoupit…



Ano, avšak – jak správně říkáte – z jisté perspektivy. My se ale nacházíme v abnormální situaci. Běžně se všechny strany po volbách snaží získat vládní angažmá, být součástí vlády. Je to logické, neboť do voleb jdou všechny subjekty s tím, aby získaly podíl na moci. Aby mohly prosazovat svůj volební program. A my jsme v situaci, kdy se do vlády a spolupráce s hnutím ANO nikdo příliš nehrne. Příčina je přitom jasná: trestně stíhaná osoba v čele vlády.



Já vnímám, že se tuto věc snaží hnutí ANO a Andrej Babiš bagatelizovat, pan premiér už dokonce tvrdí, že ho toto téma rozčiluje, avšak je to bohužel realita. A pokud není ani ochoten akceptovat náš požadavek, aby součástí vlády nebyl prvoinstančně odsouzený politik, tak je samozřejmě velmi těžké s hnutím ANO spolupracovat.



Musím v této souvislosti připomenout, že hnutí ANO mělo ještě někdy před rokem etický kodex, který obsahoval ustanovení, ve kterém se psalo, že pokud bude kterýkoli člen hnutí ANO obviněn z trestného činu, tak musí odejít z hnutí a složit všechny funkce. Považovali to tehdy ještě za normální. Podobná ustanovení přitom mají také jiné strany. Například za ČSSD nesmí v žádných volbách kandidovat člověk, který nemá čistý trestný rejstřík a je bez lustračního osvědčení.

Hnutí ANO zkrátka změnilo svůj etický kodex, protože se jim v danou chvíli přestal hodit a snaží se celou věc bagatelizovat. Přitom skutečně není na místě zlehčovat, že máme trestně stíhaného premiéra.



Faktem je, že ještě nedávno se koaliční střety odehrávaly na pozadí debaty o daních, školství, zdravotnictví nebo sociálním státu a dneska tady řešíme, zda je akceptovatelné, že máme trestně stíhaného politika. A Jaroslav Faltýnek tvrdí, že to pro ně není téma k diskusi. A má svým způsobem pravdu, donedávna to skutečně tématem pro nikoho nebylo, protože si to nikdo nedokázal ani představit…



Politika se skutečně změnila. Ještě před několika lety se soutěžilo o ideje, byl zde jasný pravolevý střet a nebylo myslitelné, aby někdo, o koho se zajímá policie, byl účasten politického dění. K tomu aby skončil, kolikrát stačilo, že zalhal. Minimálně měl v takové situaci velké problémy. Dneska je úspěšnější ten, kdo má lepší marketing, kdo má lepší PR. Pravolevý střet se prakticky vytratil, lež se toleruje a trestní stíhání nemá být problémem ani tématem k debatě.



Pokud skončíte v opozici, myslíte, že Andrej Babiš skutečně opře svoji vládu o SPD a komunisty?



Nevím, jak uvažuje Andrej Babiš. Ale myslím si, že se až tak nebojí případných protestů a plných náměstí. Pokud Andrej Babiš – zdá se – dokáže úspěšně voliče přesvědčovat, že může být v čele vlády odsouzená osoba, tak si asi věří, že dokáže vysvětlit spolupráci s extremisty.

Sice to zatím prakticky všichni aktéři vylučují, nebyly by ale nakonec nejschůdnější cestou k nové vládě předčasné volby: Anebo je to ještě pořád předčasná úvaha?



Předčasné volby by měly smysl v okamžiku, kdy bychom byli v patové situaci, kterou by mohly volby vyřešit. To znamená, že by se rozložení politických sil změnilo. A tím si nejsem úplně jistý. Pokud můžeme brát vážně průzkumy veřejného mínění, vypadá to, že by se Poslanecká sněmovny ani po případných volbách rozložení sil příliš nezměnilo. Nejspíš bychom byli v podobné situaci. I proto si zatím myslím, že předčasné volby nejsou východiskem a proto také ČSSD ještě pořád hledá řešení, jak dospět k vládě s důvěrou.



Zásadní roli také hraje ještě pořád prezident Miloš Zeman. Ostatně Andrej Babiš od něj zatím druhé pověření sestavit vládu nedostal. Nebyla by cesta tlačit prezidenta k tomu, aby dal takové pověření někomu jinému?



Ale komu? Věřím tomu, že kdyby se v Poslanecké sněmovně našla skupina 101 poslanců, kteří by řekli, pokud jmenujete tohoto člověka premiérem, vznikne vláda s důvěrou, tak by to prezident republiky akceptoval. Taková skupina poslanců zde ale není.