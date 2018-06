Cla EU na dovoz ze Spojených států budou mít na českou ekonomiku minimální dopad, míní analytici

Cla Evropské unie na dovoz některého zboží z USA, která v pátek vstupují v platnost, budou mít na českou ekonomiku pouze minimální dopad. Tato cla se totiž téměř netýkají podniků, ale jen spotřebitelů. Shodli se na tom analytici oslovení dnes ČTK. Mnohem větší dopad by podle nich ale hrozil, pokud by se situace vyhrotila a Spojené státy by zavedly cla na dovoz aut.