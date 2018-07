Co bude dál? Malá po odchodu z ministerstva nevyloučila konec ve Sněmovně

Taťána Malá byla ministryní spravedlnosti pouhých třináct dnů. Poté, co musela skončit kvůli podezření z opisování v bakalářské a diplomové práci, se chce podle svých slov věnovat opět víc rodině. Malá to uvedla v rozhovoru pro Blesk.cz kde také řekla, že svoje další působení na půdě Sněmovny ještě zváží.

Jak vám je, pár dnů poté, co jste opět jen řadovou poslankyní?

Lhala bych, kdybych řekla, že se cítím odpočatě. Ten tlak byl opravdu neuvěřitelný a jsem vyčerpaná, ale myslím, že mám dobrou regenerační schopnost, takže ty síly snad naberu rychle a teď přemýšlím, co bude dál.

A co bude dál?

To uvidíme. Zůstávám poslankyní, jsem náměstkyní hejtmana v Jihomoravském kraji, takže té práce mám poměrně hodně, ale samozřejmě musím se teď také věnovat rodině, kterou jsem teď poměrně dlouhou dobu zanedbávala – to musím dát do pořádku, protože to rodině dlužím. A taky se musím intenzivně věnovat práci na kraji, která šla na pár týdnů trošku bokem, protože jsem se musela připravovat na práci na ministerstvu. To, co bude dál v té vzdálenější budoucnosti, to přinese život.

Vím, že jste na kraji řešili vaši pozici náměstkyně hejtmana, tou tedy zůstáváte dál, budete dál také poslankyní?

Teď v tuto chvíli ve Sněmovně zůstanu. Uvidím, jak to bude dál. Musím si teď všechny věci probrat z osobního pohledu. Ta práce se dá zvládat, kolegové z koalice k mé práci nemají žádné výtky, ale spíš je to o nějakých osobních postojích a osobním životě. To jsou věci, které si budu muset zvážit v klidu, až opadnou všechny emoce. Zatím jsou ale obě funkce výhodné. Tím, že sedím i v Poslanecké sněmovně, znamená, že mohu posloužit jako spojka mezi Prahou a Jihomoravským krajem. Můžu se potkávat s jednotlivými ministry. S ministrem dopravy Danem Ťokem jsem mohla například probrat situaci okolo brněnského hlavního nádraží.

