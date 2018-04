ČSSD a hnutí ANO zkusí znovu najít shodu na vládě. Problémem zůstává stíhaný Babiš

Zástupce hnutí ANO a ČSSD čeká dnes večer další kolo rozhovorů o možné koaliční spolupráci. Vyjednávání by po obnovení jednání v minulém týdnu měla navázat na schůzky, které se konaly na přelomu března a dubna. Místopředseda ANO Richard Brabec, který spolu s dalším místopředsedou hnutí Jaroslavem Faltýnkem zastoupí premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), by se rád do konce týdne přiblížil finálnímu textu u programového prohlášení i koaliční smlouvy.