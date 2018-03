ČSSD by do vlády neměla posílat poslance, myslí si Hamáček

Předseda ČSSD Jan Hamáček by uvítal, kdyby za sociální demokracii ve vládě zasedli členové strany, kteří nejsou poslanci. O postech, o které by v případném menšinovém kabinetu s hnutím ANO a podporovaném KSČM měla sociální demokracie zájem, nechtěl mluvit. Ministerstvo obrany ale podle něj není resort, na kterém by mohla jeho strana prosazovat svůj program. Hamáček to dnes řekl v pořadu Partie v televizi Prima.

Hamáček již dříve řekl, že ČSSD by chtěla získat vedení pěti ministerstev, zájem má i o silové resorty. A to především o ty, ve kterých bude moct strana prosazovat svůj program a ve kterých má podle něj střet zájmů hnutí ANO, tedy ministerstvo vnitra, spravedlnosti nebo financí. Členové vedení ANO jsou ochotni ČSSD dát čtyři ministry, z toho jednoho takzvaně silového. Ochotni by byli nabídnout obranu.

Hamáček dnes nechtěl o konkrétních ministerstvech mluvit. S vedením hnutí ANO se potká ve středu. „Tam se evidentně ukáže, že jsou nějaké spory a budeme je na jednání řešit,“ řekl Hamáček. V současné době se podle něj budou řešit především programové otázky.

Podle Hamáčka jsou v sociální demokracii rozdílné názory na to, zda by měla do vlády vyslat odborníky nebo poslance. Poznamenal, že by to měli být lidé ze sociální demokracie, ale nemusí to být nutně členové Poslanecké sněmovny. Na otázku, zda on sám ve vládě zasedne, Hamáček řekl, že to je na vyjednávání. „Samozřejmě vyjednávám pro sociální demokracii, nikoli pro sebe nebo pro (místopředsedu ČSSD) Jiřího Zimolu. Uvidíme, jak se dohodneme. Celý svůj život se věnuji zahraniční bezpečnostní politice, to je něco, kde se cítím silný,“ řekl.

Hamáček také řekl, že ministerstvo obrany není z hlediska prosazování sociálnědemokratického programu „úplným esem“. „Rozumím tomu, že by Andrej Babiš chtěl vyřešit situaci na ministerstvu obrany, protože se tam čtyři roky nic za Martina Stropnického nedělo, nenakupovalo se, pak přišla Karla Šlechtová, prohlásila, že bylo všechno špatně a začala všechno předělávat,“ podotkl. Dodal, že hnutí ANO na obraně nic nepředvedlo a „možná by si chtělo tu svou personální bídu“ vyřešit tím, že ministerstvo přenechá ČSSD. „My tady nejsme od toho, abychom řešili personální problémy hnutí ANO, my chceme prosazovat náš program. A to na ministerstvu obrany asi úplně nejde,“ podotkl.