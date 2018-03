ČSSD hledá páku na Babiše. Snaží se zlanařit KSČM k podpoře deseti priorit, v nichž se rozchází s ANO

ČSSD chce společně s komunisty při jednání o vládě s hnutím ANO prosazovat například zálohované výživné či bankovní daň. V tiskové zprávě to dnes uvedl předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. Při dnešní schůzce představil šéfovi KSČM Vojtěchu Filipovi seznam deseti oblastí, kde se rozcházejí vyjednavači ČSSD s ANO. Pomoci s jejich prosazením by podle jeho představ mohla právě spolupráce s KSČM, která by podle dosavadních plánů tolerovala menšinový kabinet ANO a ČSSD.

Hamáček předložil Filipovi seznam deseti priorit ČSSD, ve kterých panují rozpory s hnutím ANO. „Jedná se o priority, kde vidíme shodu a průnik levicových programů ČSSD a KSČM, a tudíž i prostor pro jejich společné prosazování ve vyjednávání o nové vládě s hnutím ANO. Teď čekáme na stanovisko KSČM,“ řekl Hamáček.

Na seznamu je zákaz privatizace veřejných služeb a společností se státní účastí, zavedení nemocenské v prvních třech dnech stonání ve výši 60 procent od příštího roku, zálohované výživné, zvýšení rodičovského příspěvku na 300 000 Kč či garance nezvyšování spoluúčasti pacientů. ČSSD na seznam zařadila i bankovní a dědickou daň, zavedení sdíleného pracovního místa a „deklaraci trvalého řešení hospodářsky problémových regionů napříč resorty“.

Hamáček má dnes večer jednat s šéfem ANO a premiérem v demisi Andrejem Babišem. Původně se schůzka měla uskutečnit minulý pátek, na žádost ČSSD se však posunula na dnešek. Sociální demokraté odklad zdůvodňovali tím, že se musí odehrát dvě schůzky expertních týmů. Podle Hamáčka by se po expertních schůzkách měla jednání posunout na politickou úroveň.

Babiš po dnešním zasedání kabinetu v demisi nechtěl komentovat, s jakými konkrétními návrhy například v oblasti karenční doby na večerní jednání půjde. „My jsme měli mít schůzku v pátek večer, tu sociální demokracie odložila, tak bychom se rádi posunuli,“ uvedl pouze.

Kromě daní či sociální oblasti se ANO a ČSSD zatím rozcházejí i v pohledu na to, kolik ministerstev by menší partner měl ve vládě obsadit. Sociální demokraté usilují o pět křesel, ANO nabízí čtyři. Usnesení schválené únorovým sjezdem ČSSD navíc s odkazem na Babišovo trestní stíhání vyzývá ANO, aby do vlády nenominovalo stíhané politiky. Označuje to za zásadní překážku.